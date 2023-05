Liv Kristine: präsentiert das offizielle Video zu „River Of Diamonds“ (feat. Fernando Ribeiro)

Fernando Ribeiro, Sänger der portugiesischen Kultband Moonspell hebt dabei als Duettpartner von Liv Kristine den Song auf eine neue, magische Ebene. Der eingängigen Melodie, getragen von zwei der großartigsten Stimmen der Gothic Metal Szene, gelingt es bereits mit den ersten Takten seine Hörer in ihren Bann zu ziehen.

Liv Kristine sagt über das River Of Diamonds Video: „Ich kenne Fernando seit einer gemeinsamen Tournee im Jahr 1996. Über die Jahre hinweg war er ein großartiger, unterstützender Freund und eine Inspiration für mich. Es ist eine Ehre, Fernando als meinen Duettpartner bei River Of Diamonds zu haben. Außerdem hatte er für die Produktion dieses Clips einige brillante Ideen, die ich mit der großartigen Hilfe meines lieben Mannes Michael umgesetzt habe. Der Clip wurde in Portugal und der Schweiz gefilmt und in Zypern von unserem kreativen Freund Andreas/Dark Star Vid. Prod. geschnitten.“

Das Video kann hier angeschaut werden:

