SinsApril: Releaseparty auf dem ARA in Rinteln

SinsApril, das sind Mareike Leiding am Mikrofon, Tommy Schöll an der Gitarre, Markus Meier an den Drums sowie Marc Pörtner am Bass. Als neue Band aus dem Umfeld Stadthagens haben es die Vier schwer, denn eine musikalische Infrastruktur gibt es kaum in der Region. Umso bemerkenswerter schlug ihre digital veröffentlichte Demo-EP ein. Nun ist es so weit, dass die Band auf die Öffentlichkeit losgelassen wird. Am 16. Juni werden die Vier ihren ersten Liveauftritt als Opener beim Privatfestival ARA in Rinteln bestreiten. Hier steigt auch die Releaseparty der EP.

SinsApril gründeten sich aus Langeweile in der Corona-Pandemie. Die Band spielt einen Crossover aus Rock, Hardrock, Metal und ist gewürzt mit einer Prise Blues. Der Begriff Female Fronted hat sich in den letzten Jahren für alle möglichen Spielarten des Rock durchgesetzt. Auch hier ist mit Mareike am Mikrofon eine nicht nur hörenswerte Stimme dazugekommen. Die vier Bandmitglieder stammen alle aus verschiedenen Genres. Dies macht das Songwriting nicht nur schwierig, sondern bringt auch diesen einzigartigen Sound hervor. Es mischt sich der Thrash-Metal Bass von Marc mit der Bluesgitarre von Tommy, der verspielt immer für ein bemerkenswertes Solo gut ist. Hier merkt man seine Vorlieben zu Hendrix und Led Zeppelin. Markus stammt aus dem Grunge und Classic-Rock, während Mareike ihre Vorlieben zum Metalcore hintanstellt. Während Markus und Tommy schon über 30 Jahre zusammen Musik machen und gefühlt ihre dritte Bandgründung auf dem Zettel haben, ist für Mareike das Mikro zum ersten Mal in der ersten Reihe aufgebaut. Ihr Spezialgebiet war bisher das Backing in verschiedenen Gruppierungen.

Hört mal bei Bandcamp oder Spotify rein. Das Release ist dort zum Stream und Download bereitgestellt. Möchtet ihr bei dem Festivalauftritt in Rinteln dabei sein und euch eine signierte Version der EP abholen, wendet euch bitte über Bandcamp direkt an die Band. Es ist ein Privatfestival und nicht öffentlich freigegeben.