Liv Kristine: veröffentlicht ihr sechstes Studioalbum in diesem Frühjahr

Liv Kristine, die Königin des skandinavischen Gothic Metal, veröffentlicht ihr sechstes Studioalbum in diesem Frühjahr bei Metalville Records.

Mit ihrem bezaubernden Stil und ihrer engelsgleiche Gesangsart konnte Liv in ihrer Karriere bereits auf fünf Alben von Theatre Of Tragedy (1993-2003), ihren eigenen Veröffentlichungen Deus Ex Machina (1998), Enter My Religion (2006), Skintight (2010), Libertine (2012) und Vervain (2014) sowie fünf Leaves‘ Eyes-Alben (2004-2015) Fans und Kritiker auf der ganzen Welt gleichermaßen begeistern.

1993 begab sich Liv Kristine auf einen einzigartigen und mutigen musikalischen Weg, der sie neu definierte und vorantrieb und sie zu einer der bekanntesten Stimmen innerhalb der weltweiten weiblichen Voice-Metal-Bewegung machte.

Ihr autodidaktischer Weg in die Musik spiegelt Liv Kristines starke Individualität und ihren Mut wider, mit einem freien künstlerischen Herzen ihr Publikum einzuladen musikalische und klangliche Ästhetik auf höchster individueller Ebene zu erleben.

Weltweite Bekanntheit erlangte die Künstlerin bereits in den frühen neunziger Jahren mit ihrer norwegischen Band Theatre Of Tragedy, zudem als Solokünstlerin und im neuen Jahrtausend mit Leaves‘ Eyes sowie verschiedenen Projekten. Seit mehr als 25 Jahren ist sie mit ihrem authentischen Goth-, Metal- und Rock-Stil eine Inspiration für Künstler und Bands auf der ganzen Welt. Zu den Höhepunkten ihrer Karriere zählt sicher die Nominierung für den Grammy Award im Jahr 2005. Weitere ihrer zahlreichen Erfolge sind z.B. eine Grammy Award Nominierung für den Song Nymphetamine in Zusammenarbeit mit Cradle Of Filth, 500.000 verkaufte Tonträger mit Theatre Of Tragedy und Tourneen in mehr als 50 Ländern. Ebenso wie immer wiederkehrende Platzierungen in den offiziellen Charts mit ihren Solo-Veröffentlichungen und ihrer Nachfolgeband Leaves‘ Eyes. Liv erlangte darüber hinaus große Popularität durch ihre Beiträge zu Titelsongs beliebter TV-Serien wie Tatort und Schimanski. Seit 1995 hat Liv Kristine mit ihren Bands mehr als 15 Alben veröffentlicht.

