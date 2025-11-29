Liv Kristine: hat neue Single und Video „Lotus (Acoustic Version)“ veröffentlicht

Lotus (Acoustic Version) zeigt Liv Kristine von ihrer intimsten Seite – ganz reduziert und zugleich eindringlich.

Der Song stammt im Original vom 2014er-Album Vervain.

In dieser neuen Akustikaufnahme, entstanden während der Sessions zum aktuellen Album Amor Vincit Omnia, entfaltet sich der Song in sanften Gitarrenklängen, zartem Piano und Livs charakteristischer, engelsgleicher Stimme. Die Stimme schwebt über dem Arrangement, ganz ohne bombastisches Metal-Gewand, und legt den reinen Kern von Lotus frei: eine musikalische Meditation über Zerbrechlichkeit, Hoffnung und innere Stärke.