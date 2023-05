Liv Kristine – River Of Diamonds

Das Album River Of Diamonds von Liv Kristine, das am 21.04.2023 veröffentlicht wurde, ist ein umfangreiches Werk, das die Zuhörer in die Welt des Gothic Rocks, Metals und des Symphonic Metals entführen soll. Unter dem Label Metalville Records (Rough Trade) präsentiert Liv Kristine ihr sechstes Soloalbum, das mit einer Spielzeit von 56:58 Minuten eine vielfältige und emotionale Reise verspricht. Liv Kristine, mit dem bürgerlichen Namen Liv Kristine Espenæs am 14.02.1976 in Stavanger, Norwegen, geboren, ist eine norwegische Sängerin, die vor allem durch ihre Zeit bei Theatre Of Tragedy bekannt wurde. Seitdem hat sie als Gastsängerin für verschiedene Gruppen sowie als Solokünstlerin und Frontfrau anderer Bands wie Leaves‘ Eyes große Erfolge gefeiert. Ihre markante Stimme und ihre gefühlvollen Darbietungen haben sie zu einer herausragenden Persönlichkeit in der Musikwelt gemacht.

Auf River Of Diamonds zeigt Liv Kristine ihre künstlerische Vielseitigkeit und ihr Talent, starke Emotionen in Musik zu verwandeln. Ein bemerkenswertes Highlight des Albums ist die Zusammenarbeit mit Fernando Ribeiro, dem Sänger der portugiesischen Kultband Moonspell. Ihr Duett erhebt den Titelsong River Of Diamonds auf eine neue, magische Ebene und schafft eine unvergessliche Kombination aus ihren einzigartigen Stimmen. Grundsätzlich hat das Werk viele gute Augenblicke. Bedacht und andächtig agiert die Künstlerin für meinen Geschmack allerdings etwas zu behutsam. River Of Diamonds ist ein Studioalbum, welches den Gothic Rock, Metal und des Symphonic Metals miteinander vereint und dabei immer eine düstere wie progressive Stimmung vermittelt. Die eingängigen Melodien, harmonischen Gitarrenriffs sowie epischen Orchesterarrangements, gepaart mit der liebevollen Stimme von Liv Kristine lassen Fanherzen höherschlagen. Die Texte erzählen tiefgründige Geschichten von Liebe, Verlust, Stärke und Träumen und verleihen dem Album eine tiefe emotionale Dimension.

Mit River Of Diamonds präsentiert Liv Kristine ein weiteres gelungenes Werk in ihrer Karriere. Zum ganz großen Wurf schwellen die zwölf Nummern leider nicht an. Das Album ist dennoch eine gelungene Hommage an ihre musikalische Reise, ihre norwegischen Wurzeln und ihre unverkennbare Kreativität. Mit ein paar mehr Höhepunkten hätte Liv sicher noch mehr einsame Seelen gefangen. Ich bleibe dabei, das Niveau stimmt, der Hörspaß ist gegeben und der Rest beruht auf der jeweiligen Leidenschaft zum Gothic Metal.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Liv Kristine – River Of Diamonds in unserem Time For Metal Release-Kalender.

