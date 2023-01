Liv Kristine veröffentlicht ihr neues Studioalbum River Of Diamonds am 21.04.2023 bei Metalville Records (Rough Trade).

River Of Diamonds, das sechste Soloalbum der Königin des skandinavischen Gothic Metal, schreitet den eingeschlagenen Weg der EP Have Courage Dear Heart (2021), welche international große Anerkennung erhielt, weiter fort.

Alle Tracks des neuen Albums wurden von Livs langjährigen Freund Tommy Olsson (Theatre Of Tragedy, Long Night) in seinem Black Rider Records Studio in Tau, in der Nähe von Liv Kristines Geburtsort Stavanger in Norwegen, komponiert.

Sorgfältig die Zeit mit den Kompositionen zu verbringen, die 2021 und 2022 immer wieder aus Tommys Studio kamen, fühlte sich genau richtig an, wie ein Yin-Yang-Erlebnis: Musik & Pre-Mix (Tommy O.), eigene Texte und Melodien, der letzte Schliff (Mix & Master von Eroc) und Visuals (Fotos von M. Rohbach) verschmolzen zu genau dem Album, nach dem sich Liv Kristine leidenschaftlich gesehnt hatte.

Our Immortal Day ist ein Duett mit dem unvergleichlichen Sänger Østen Bergøy (Long Night, Tristania). „Ich liebe einfach dieses Sisters Of Mercy-Feeling“ (Liv über den Song).

Fernando (Moonspell) hob den Titeltrack River Of Diamonds auf eine neue, magische Ebene. Liv Kristines Schwester Carmen Elise Espenæs (Savn, Midnattsol) tritt als außergewöhnliche Duettpartnerin auf dem schnelleren Track Love Me High in Erscheinung. Zudem ist Livs Mann, Michael Espenæs die Stimme hinter den hochemotionalen männlichen Vocals auf Jon Lords Meisterwerk Pictured Within. Ein weiteres Cover, True Colours (Cindy Lauper), wurde von Ecor (Rocco Cogliati) wunderschön mit Keyboards und Piano neu aufgenommen.

„Jeder Song folgt einem Weg starker Authentizität und ungebundener Kreativität, was seit Theater Of Tragedy (1995), Deus Ex Machine (1998) und Lovelorn (Leaves’ Eyes) mein innerstes und erstes Kriterium ist. Die Lebensader, die durch alle zwölf Kompositionen fließt, enthüllt einen herzbasierten persönlichen Weg, ein Gefühl tieferer Wahrheit und eine Seelenvision reinen Glückseligkeitsbewusstseins – einen ewigen Fluss aus Diamanten.“ (Liv Kristine)

River Of Diamonds Tracklist:

01. Our Immortal Day

02. No Makeup

03. Maligna

04. Gravity

05. In Your Blue Eyes

06. River Of Diamonds

07. Pictured Within

08. Shaolin Me

09. Love Me High

10. Serenity

11. If I Am Dreaming

12. True Colours

Line-Up

All instruments (except Pictured Within & True Colours): Tommy Olsson

Vocals: Liv Kristine Espenæs

Weitere Infos zu Liv Kristine könnt ihr hier nachlesen: