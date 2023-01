GrowN: erste Single „You Never See Me“ zur neuen EP veröffentlicht

Jünger, angesagter, hipper – während die halbe Welt gefühlt dem Jugendwahn verfällt, machen sich die Norweger von GrowN da herzlich wenig draus. Schon der Bandname von Clawfinger-Gitarrist Bard Torstensen und Fronter Harald Dose impliziert, dass die Metaller dazu viel zu erwachsen sind.

„Erwachsen, aber nicht tot“, wie sie selbst süffisant erklären. Und genau das merkt man ihrem Sound auch an – zeitloser Heavy Metal, der bereits in Form eines Debütalbums vor zwei Jahren für viel Furore sorgte.

Nun erscheint mit You Never See Me eine brandneue Single. Sie ist der erste Vorbote der EP Traitor, die am 24. März veröffentlicht wird. „Wir sind alle von Menschen umgeben, die wir schlichtweg nicht sehen“, so Harald Dose. „Der Bettler auf der Straße, den wir einfach nicht wahrnehmen oder Migranten, die beispielsweise in Qatar Fußballstadien errichten müssen, aber von den Augen der Öffentlichkeit ferngehalten werden. Die Single kann als eine Art Stimme der Ungesehenen verstanden werden. Und vielleicht auch ein bisschen als kleiner Weckruf?“

Den brauchen GrowN glücklicherweise nicht – die Musiker waren trotz Pandemie während den letzten beiden Jahren umtriebig und haben neue Musik geschrieben. „Wir haben uns als Band zudem weiter auf Vordermann gebracht und sind nun bereiter denn je, euch unseren Sound auch bald mal live um die Ohren zu hauen!“