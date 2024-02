Kadavar: spielen am 20.04. im Rahmen von „RSD In Concert“ im Hamburger Gruenspan

Liebe Freund:innen der unabhängigen Plattenläden und der gepflegten Live-Musik,

im Rahmen des Record Store Day finden neben zahlreichen Instore-Gigs in den teilnehmenden Stores auch einige Club-Konzerte statt. Diese laden dazu ein, sich einerseits als „Warm-Up“ musikalisch auf den Record Store Day einzustimmen, oder aber den eigentlichen Feiertag abends mit einem tollen Live-Konzert abzurunden.

Nachdem die beiden RSD In Concert-Termine mit Courting im Buhmann & Sohn Köln und Tribe Friday im Club Stereo Nürnberg bereits vor einigen Wochen veröffentlicht wurden, wird heute noch ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert: Kadavar spielen eine exklusive Show im Rahmen von RSD In Concert am Abend des Record Store Day am 20. April im Hamburger Gruenspan.

Kadavar, 2010 in Berlin gegründet, haben ihre musikalischen Wurzeln im Doom, Stoner- und Psychedelic-Fach. Die Band, ursprünglich als Trio, seit 2023 nun zu viert unterwegs, liefert auf der Bühne unermüdliche Live-Jams ab und schafft es jedes Mal aufs Neue, die Erwartungen ihres Publikums zu übertreffen.

Obacht: Kadavar werden 2024 nur einige exklusive Shows und Festivals spielen. „Daher fühlen wir uns als Record Store Day-Organisator:innen besonders geehrt, dass die Band unserer Einladung nach Hamburg gefolgt ist“, sagt Carsten Wetzl, der als Projektmanager das Programm rund um den Record Store Day konzipiert. „Nach ausverkauften Shows in Hamburg in 2022 und 2023 freuen wir uns, dass Kadavar die Wände im Gruenspan nun im April wieder zum Beben bringen wird. Es wird ein angemessener Schlussakkord für den Record Store Day 2024!“

Tickets: hier

Das Konzert wird präsentiert von Visions und Rock Antenne Hamburg.

Tickets für das Record Store Day In Concert-Event mit Kadavar

am 20. April 2024 gibt es über die folgenden Links:

RSD-Ticketshop | Eventim | Reservix

Am 20. April 2024 ist Record Store Day!

Record Store Day online:

Website

Facebook

Instagram