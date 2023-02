Blutengel: neue Single & Video „King Of Blood“ vom kommenden Album „Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die“ veröffentlicht

Lasst euren inneren Teufel los mit den rasanten, blutpumpenden Vibes der brandneuen Blutengel-Single King of Blood!

King Of Blood ist die vierte spannungsgeladene Single aus dem kommenden Studioalbum der Band und berührt einen ziemlich rauen Nerv im Hinblick auf das Erforschen der Thematik von Serienkillern und verleiht der Rolle in die Blutengel-Mastermind Chris im Video schlüpft so etwas Fesselndes.

„Eine sehr gruselige, fiese und schräge Nummer. Ziemlich hart und rockig…. Schräge Sounds, seltsame Rhythmen in den Versen…. Dazu mein verzerrter Gesang und eine flüsternde Stimme…. Inhaltlich ziemlich tiefgründig zum Thema Serienmörder…. Gewalt, Blut, Tod – Because the devil told you so…. Psycho-Nummer, die auch im Video von mir so präsentiert wird….“ – Chris (Blutengel)

Das Video ist ein teuflischer Leckerbissen für alle Fans, welches den ausschweifenden Spirit mit teuflischer Perfektion untermalt. Schaut es euch hier an:

und streamt King Of Blood hier: https://Blutengel.lnk.to/KingofBlood

2023 wird ein aufregendes Jahr für alle Blutengel Fans! Das neue Album Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die, erscheint am 12.05.2023 Die Albumveröffentlichung wird begleitet von Konzerten und einer großen Open Air Jubiläumsshow am 27.06.2023 in Chemnitz.

Blutengel – Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die – Tour 2023

11.05. Pratteln (CH), Z7

12.05. München, Backstage-Werk

18.05. Frankfurt, Batschkapp

19.05. Oberhausen, Turbinenhalle 2

03.06. Berlin, Astra Kulturhaus

Tickets & Informationen:

https://www.outoflineshop.de/Blutengel

Blutengel – Die 25 Jahre Jubiläums-Show „Un:Sterblich – Our Souls Will Never“

27.06.2023 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach / Tickets