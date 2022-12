Blutengel: erste neue Single & Video „Dark History“ veröffentlicht

Heute erscheint die erste brandneue Single von Blutengel mit dem Titel Dark History!



Schaut euch Dark History jetzt hier an:

Epische Chöre, Bombast, raffinierte Electronic Sounds und die dunkelromantischen Gesänge von Chris und Ulli stimmen euch mit diesem allerersten neuen Song Dark History schon direkt auf das kommende Album Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die ein.



Inhaltlich beschäftigt sich der neue Song mit den Menschen, die sich fragen, ob ihre Vergangenheit vielleicht doch einige dunkle Kapitel aufweist. Denn, manche verletzen Menschen einfach so, die sie lieben und sie haben gleichzeitig auch Angst vor dem alleine sein. Und doch wünscht sich jeder Mensch nur diese eine Person, mit der man dieser Vergangenheit gemeinsam entfliehen kann. Darin heißt es: „We will fly away together for eternity. We will follow our dreams till the end.”



Dark History von Blutengel streamen, bestellen: https://blutengel.lnk.to/DarkHistory



Mit dem neuen Blutengel Album Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die setzt das Szene-Urgestein Chris Pohl die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Henning Verlage fort. Der Preorder für das neue Album startet im Januar 2023!



Chris Pohl holt für das kommende Album die Vergangenheit in die Gegenwart und kreiert dabei gleichzeitig etwas Zukunftsweisendes und ganz Neues im Rahmen seines 25-jährigen Jubiläums. Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die ist somit sicher Blutengels bisher persönlichstes Album mit epochalen Einblicken in tiefere, dunklere Gefühle der letzten Jahre. „Sicher mein persönlichstes Album,“ so Chris, „musikalisch werde ich euch auf der einen Seite überraschen und auf der anderen habe ich aber trotzdem Songs komponiert, die auch auf einem Album von vor 20 Jahren hätten platziert werden können!“ Die treuen Anhänger von Blutengel wird es besonders freuen, dass auch Einflüsse von Terminal Choice hörbar sind.



Zelebriert mit Chris und Ulli 25 Jahre Blutengel auf allen bestätigten Live-Terminen:



Blutengel – Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die – Tour 2023“

12.05.2023 München – Backstage-Werk

18.05.2023 Frankfurt – Batschkapp

19.05.2023 Oberhausen – Turbinenhalle 2

03.06.2023 Berlin – Astra Kulturhaus



Blutengel – Die 25 Jahre Jubiläums-Show Un:Sterblich – Our Souls Will Never

27.06.2023 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach