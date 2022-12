Laura Cox: im neuen Videoclip zum Titel „So Long“ aus ihrem neuen Album „Head Above Water“

VeryCords und earMUSIC präsentieren das neue Musikvideo zum Laura Cox-Titel So Long. Unter der Regie von Cédric Gleyal, der für Spielfilme wie 7 Salopards oder Beiträge bei Arte Tracks bekannt ist, entstand ein atmospärischer Musikclip: Simpel und rau und doch wunderschön sehen wir Laura Cox umringt von Skateboardern, mitten im Geschehen und doch immer allein auf sich gestellt. Bandleaderin eben.

So Long, die zweite Single aus dem neuen Album Head Above Water ist riffig, energetisch und feinster, harter Rock, der Blues Rock-DNA in sich trägt. E-Gitarren, fetter Sound und ein treibender Refrain lassen die Herzen der Classic Rock Fans höher schlagen. Das dezente Banjo läßt Südstaatenflair aufkommen und bereichert das authentische Klangbild. So Long beschreibt den Weg, den sie gegangen ist. Küste und das Meer spielen bei ihrem neuen Album für wichtige Rolle. Und die Resonanzen bei Radios und Streaminganbietern sind gleichermaßen enthusiastisch; erste Rotations und große Playlisten weltweit sind das Ergebnis.



So Long hier anhören: https://LauraCox.lnk.to/SoLongSinglePR



Laura Cox – So Long (Official Music Video)