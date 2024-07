Alienare: neue Single „To Whom It May Concern“ erscheint am 09.08.

Alienare goes Umweltschutz! Mit ihrer neuen Single To Whom It May Concern, die am 09.08. erscheint, macht das Duo auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam, das uns alle etwas angeht.

„Sag mal, wer ist eigentlich für den ganzen Plastikmüll verantwortlich, der auf dem Meer treibt und der die Strände voll müllt? Du nicht? Ich auch nicht. Dann ist ja gut“. To Whom It May Concern ist kein aktiver Fingerzeig, sondern einfach nur eine kleine Erinnerung, dass Umweltschutz bereits im Kleinen anfangen kann und wir vielleicht ab und zu einen kleinen Gedanken mehr daran verschwenden sollten, wie wir mit unserer Natur umgehen. Gleichzeitig ist die mit Gerrit Thomas (Funker Vogt, Eisfabrik) produzierte Hymne ein düster-tanzbarer atmosphärischer Track, der ein wenig wie Plastik ist: Er bleibt ewig bestehen.

Das neue Alienare-Album Lumen erscheint am 16.08. und ist ab sofort als Digipak, Glow In The Dark-Vinyl und limitierte Fanbox vorbestellbar: https://nocut.shop/lumen

Die Trackliste von Lumen findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier).

Lumen Tour 2024

Support: Beyond Border

Präsentatoren: NoCut Entertainment, Sonic Seducer, musix & Devils@Work

Tickets NoCut Shop: https://nocut.shop/de/alienare-lumen-tour-2024

Tickets Eventim: https://www.eventim.de/artist/alienare/alienare-lumen-tour-2024-3513969/

Tourdaten:

06.09.2024 Dresden – Puschkin

07.09.2024 München – Backstage Club

08.09.2024 Stuttgart – Wizemann Studio

13.09.2024 Frankfurt – Nachtleben

14.09.2024 Köln – Helios37

15.09.2024 Oberhausen – Kulttempel

20.09.2024 Leipzig – Neues Schauspiel

21.09.2024 Hamburg – LOGO

27.09.2024 Nürnberg – Der Cult

28.09.2024 Berlin – Badehaus

04.10.2024 Hannover – SubKultur (Zusatzkonzert)

05.10.2024 Hannover – SubKultur

Discografie (Alben):

2017: Beyond Love

2018: AtelophobiA

2019: Neverland

2023: Emerald

Alienare sind:

Tim – Gesang

Timo – Keyboard

Alienare online:

https://www.facebook.com/ALIENARE/