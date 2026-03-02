Alienare: haben neue Single „I Absolve You (Reimagined)“ veröffentlicht

Ihre Mea Culpa Tour steht kurz vor ihrem Ende und Alienare melden sich mit einer neuen Single zurück. Das musikalische Bekenntnis zur Selbstvergebung entfaltet in einer faszinierenden Verbindung aus gefühlvoller Ballade & tanzbarem Elektropop seine volle Wirkung.

In der Reimagined-Version verleiht das renommierte Streicherquartett Eklipse dem Track eine ganz besondere Tiefe & ein einzigartiges Klangflair.

Als besonderes Danke an ihre Fans und in Vorfreunde auf ihre kommenden Shows haben Alienare und Eklipse während der Mea Culpa Tour und dem Berlin Dark Nights Festival ein Musikvideo aufgenommen, das mitfühlen lässt und auf die Tanzfläche zieht:

Alienare haben nun auch ihre neue Headline-Tour We Come in Peace bekanntgegeben, auf der Eklipse sie 2027 als Special Guest begleiten werden.

We Come in Peace Tour 2027

presented by Sonic Seducer, Musix, SLAM, NoCut

Support: Eklipse | *without Eklipse

19th February 2027 Frankfurt, Das Bett

20th February 2027 Leipzig, Moritzbastei

21st February 2027 Oberhausen,Kulttempel

26th February 2027 Dresden, Parkhotel

27th February 2027 Berlin, Privatclub

5th March 2027 Karlsruhe, Die Stadtmitte

6th March 2027 München, Backstage

12th March 2027 Köln, Helios37

13th March 2027 Hamburg, Hebebühne

19th March 2027 Hannover, Subultur*

20th March 2027 Hannover, Subultur*