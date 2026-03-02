Alienare: haben neue Single „I Absolve You (Reimagined)“ veröffentlicht

Ihre Mea Culpa Tour steht kurz vor ihrem Ende und Alienare melden sich mit einer neuen Single zurück. Das musikalische Bekenntnis zur Selbstvergebung entfaltet in einer faszinierenden Verbindung aus gefühlvoller Ballade & tanzbarem Elektropop seine volle Wirkung.
In der Reimagined-Version verleiht das renommierte Streicherquartett Eklipse dem Track eine ganz besondere Tiefe & ein einzigartiges Klangflair.
Als besonderes Danke an ihre Fans und in Vorfreunde auf ihre kommenden Shows haben Alienare und Eklipse während der Mea Culpa Tour und dem Berlin Dark Nights Festival ein Musikvideo aufgenommen, das mitfühlen lässt und auf die Tanzfläche zieht:
Alienare haben nun auch ihre neue Headline-Tour We Come in Peace bekanntgegeben, auf der Eklipse sie 2027 als Special Guest begleiten werden.
We Come in Peace Tour 2027
presented by Sonic Seducer, Musix, SLAM, NoCut
Support: Eklipse | *without Eklipse
19th February 2027 Frankfurt, Das Bett
20th February 2027 Leipzig, Moritzbastei
21st February 2027 Oberhausen,Kulttempel
26th February 2027 Dresden, Parkhotel
27th February 2027 Berlin, Privatclub
5th March 2027 Karlsruhe, Die Stadtmitte
6th March 2027 München, Backstage
12th March 2027 Köln, Helios37
13th March 2027 Hamburg, Hebebühne
19th March 2027 Hannover, Subultur*
20th March 2027 Hannover, Subultur*