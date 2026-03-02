Through The Darkness: veröffentlichen am 13.03.2026 ihr neues Album „The Worlds In The Winds“

The Worlds In The Winds handelt von einem Jungen namens Benjamin und seinen Reisen – jedes Lied ist ein anderes Kapitel und jedes Kapitel ist ein anderes Hindernis, das er überwinden muss.

Through The Darkness arbeiten seit neun Jahren an diesem Album und glauben wirklich an die Kunst, die sie geschaffen haben. The Worlds In The Winds ist nicht nur eine Sammlung von Liedern, sondern auch ein Buch. Das Buch wird zusammen mit der Chronical Edition des Albums am 15.05.2026 veröffentlicht.

