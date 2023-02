Demotional: feiern Videopremiere zu „Bärsärk“

Nachdem die Band das neue Jahr mit einem weltweiten Plattendeal beim Hamburger Label AFM Records einläutete, hat die Göteborger Modern Melodic Metal Band Demotional ein brandneues Musikvideo zu ihrem Song Bärsärk veröffentlicht! Der Song findet sich auf ihrem letzten Album Scandinavian Aftermath.

Demotional zählen längst zu einem festen Anker in der schwedischen Metal Szene und sorgten bereits 2013 mit ihrem Debütalbum State: In Denial für musikalisches Aufsehen. Mit ihrem Nachfolgeralbum Tarassis ergatterten sie einen Platz als Main Support auf der Europatournee von Dead By April und spielten schnell eigene Headliner-Shows auf der ganzen Welt.

Vier Alben später stehen Demotional in den Startlöchern, ihr nächstes Werk über AFM Records zu veröffentlichen – bis es jedoch so weit ist, wird das Label noch in diesem Jahr ihr in 2021 selbstveröffentlichtes Album, Scandinavian Aftermath, neu auf den Markt bringen! Mit über 15 Millionen Streams allein auf Spotify und einer konstanten Hörerschaft von 100.000, unzähligen Live Shows, Tourneen und Radio Airplays haben Demotional längst bewiesen, warum sie zu einer der aufstrebendsten Bands aus Schweden zählen, doch sind sie jetzt mehr denn je bereit, die Welt im Sturm zu erobern!

Über die neue Veröffentlichung von Bärsärk kommentiert Sänger Nils-Petter Nilsson: „Wir freuen uns sehr, diesem Song die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die er verdient! Es ist im Übrigen auch ein verdammt guter Work-Out Song, den wir seit langem geschrieben haben. (lacht)

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AFM Records und haben viele Überraschungen in petto, bei denen wir kaum erwarten können sie mit all unseren lieben Hörern, neuen und alten, zu teilen.“