The Unguided: And The Battle Royale Tour 2018 – featuring Demotional, Eyes Wild Open und Beneath My Feet – am 25.10.2018 im Kubana, Siegburg (Vorbericht)

Band: The Unguided

Vorbands: Demotional, Eyes Wild Open, Beneath My Feet

Ort: Kubana Siegburg, Zeithstraße 100, 53721 Siegburg

Datum: 25.10.2018

Kosten: 23,00 Euro zzgl. VVK Gebühr, 27 Euro AK

Genre: Melodic Death Metal, Power Metal, Metalcore, Alternative Metal

Besucher: ca. 300

Veranstalter: Kubana Live Klub http://www.kubana.de/live-club/

Link: http://www.kubana.de/live-club/index.php?option=com_ohanah&view=event&id=283

Neue Bandmitglieder bringen häufig Inspirationen für ein neues Album mit. Und daran schließt sich meist eine Tour an. Bei The Unguided mündete die Neubesetzung des singenden Gitarristen Ende 2017 in ihr viertes Studioalbum: And The Battle Royal. Hiermit gehen die schwedischen Melodic-Death-Metaller im Herbst on the road – in Deutschland, Österreich, Tschechien und in der Schweiz.

Eine der Stopps ist im Kubana in Siegburg! Wow, in meinem Lieblingsclub kommen The Unguided und werden ihr neues Album And The Battle Royal dabei haben. Da muss ich einfach hin, denn ich durfte eine Rezension zu And The Battle Royal machen (hier geht es zum Review).

Nach dem Ausstieg des langjährigen Gitarristen und Sängers Roland Johannsson fanden The Unguided in Jonathan Thorpenberg einen würdigen Ersatz. Und mit ihm schrieb die Band eine Platte in metalcoriger Melodic-Death-Qualität – wild und herb, aber eben auch mit der honigsüßen Eingängigkeit.

In meiner Rezension befand ich das Verhältnis zwischen Härte und Sinnlichkeit als insgesamt sehr ausgewogen, wenn sich das wilde Geschrei von Frontmann Richard Sjunnesson mit den leicht angerauten Cleans von Jonathan Thorpenberg abwechselt.

Live erleben konnte ich die Formation bereits 2017 beim Metal Frenzy Open Air in Gardelegen, wo sie eine klasse Performance hinlegten.

Die 2009 aus ehemaligen Mitgliedern von Sonic Syndicate hervorgegangene Band hat neben ihrem Album tolles neues Merch im Gepäck.

Supportet werden The Unguided von ihrem Landmännern Demotional, Eyes Wild Open sowie Beneath My Feet.

Freut euch also auf einen exquisiten schwedischen Melodic Death Metal Abend und erscheint zahlreich.

Eine Band eines solchen Kalibers wird man nicht allzu oft bei einer feinen Clubshow sehen.

Das Kubana in Siegburg hält ein tolles Konzert für euch bereit!

Kommentare

