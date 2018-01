The Unguided – And The Battle Royal

The Unguided – And The Battle Royal

„The Unguided beherrschen ihr Genre königlich und brauchen sich einem Kampf nicht zu stellen“

Artist: The Unguided

Herkunft: Falkenberg / Schweden

Album: And The Battle Royale

Genre: Melodic Death Metal, Metalcore, Alternativ Metal

Spiellänge: 46:35

Release: 10.11.2017

Label: Napalm Records

Link: www.theunguided.com

Bandmitglieder:

Vocals – Richard Sjunnesson

Vocals, Guitars – Jonathan Thorpenberg

Guitars – Roger Sjunnesson

Bass – Henric Liljesand

Drums – Richard Schill

Tracklist:

01. Death´s Sting

02. The Heartbleed Bug

03. Legendary

04. Dark Metamorphosis

05. A Link to the Past

06. Anchor Stone (of the World)

07. Manipulate Fear

08. Force of Nature

09. King´s Fall

10. Nighttaker [Bonus Track]

11. Daybreaker [Bonus Track]

12. Nighttaker [Live] [Bonus Track]

Das vierte Album innerhalb von sechs Jahren servieren uns The Unguided mit ihrem neuen Longplayer And The Battle Royale.

Die Band, aus den ehemaligen Sonic Syndicate Musikern Roger Sjunnesson, Richard Sjunnesson und Roland Johannsson hervorgegangen, hat sich mittlerweile recht stabil in der Melodic Death Metal Szene etabliert. Sänger und Gitarrist Roland Johansson hat mittlerweile (seit 2016) aus zeitlichen Gründen seine Position an Jonathan Thorpenberg abgegeben, bleibt der Band jedoch freundschaftlich verbunden.

Somit ist And The Battle Royale die erste Veröffentlichung mit Jonathan Thorpenberg an Gitarre und Gesang (clean). Live konnte ich die Band schon in dieser Besetzung letztes Jahr beim Metalfrenzy in Gardelegen erleben. Dort haben sie mächtigen Eindruck hinterlassen.

Beim neuen Album And The Battle Royale bewegen sich Frontsänger Richard Sjunnesson und Neuzugang Jonathan Thorpenberg in einer perfekten Ergänzung und Symbiose von derben Shouts und harmonischen Melodien. Das war auch bereits bei der alten Besetzung so. Hier ist kein Reibungsverlust durch den Wechsel der Cleanvocals entstanden. Geblieben ist ebenso der starke Einsatz von Synthesizern, die einen starken Soundteppich bilden, auf dem sich die Instrumentalisten und die beiden Sänger regelrecht austoben dürfen / können.

Als ein Beispiel der Symbiose nenne ich hier explizit mal den zweiten Song The Heartbleed Bug, der richtig brutal mit starken Screams beginnt und immer wieder zu einem sehr harmonischen Refrain zurückkommt, in denen sich Richard Sjunnesson mit seinen harsh vocals extrem zurücknimmt. Es sind aber auch Songs dabei, wie zum Beispiel der direkt folgende Song Legendary, der im Grunde ein total harmonisches Grundgerüst hat, bei dem sich Richard Sjunnesson aber auch immer wieder austoben darf.

Bei allen Songs ist das gemeinsame Umgarnen von ordentlicher Härter und harmonischer Sinnlichkeit das Grundkonzept. Das bekommen The Unguided sehr gut hin. Das Verhältnis zwischen Härte und Sinnlichkeit ist insgesamt sehr ausgewogen, währenddessen in den einzelnen Songs das eine oder andere doch überwiegen kann.

Insgesamt gibt es auf dem Album kaum Abweichungen vom klassischen Schwedensound. Wir haben einen Wettstreit zwischen kraftvollen Strophen und den wohlklingenden Refrains. Experimente werden nicht gemacht.

Beim Kauf der physischen Variante erhält man eine Limited first edition 6-panel Digipak Version, der auch noch eine Live DVD von Roland Johannsons Abschiedskonzert beiliegt.

The Unguided - And The Battle Royal Fazit: Neuer Longplayer von The Unguided mit neuem Bandmember, aber wohlbekanntem und erfolgversprechendem Schema. Experimente werden keine gemacht. Man bleibt der bisherigen Erfolgsspur treu.



Anspieltipp: Death's Sting, Legendary, Force of Nature

