Eden's Curse - Eden's Curse Revisited

Fazit: Als reines Re-Release mit neuem Sänger betrachtet ist Eden's Curse - Revisited nun wahrlich kein großer Knüller. Da das Album qualitativ jedoch als durchaus hochwertig einzustufen ist und die Band noch nicht bei jedem im Regal stehen dürfte, gibt es für die solide Produktion immer noch gute 7 Punkte aus meiner Tasche.



Anspieltipps: Eden's Curse, After The Love Is Gone