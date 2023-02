Entheos: veröffentlichen „Darkest Day“ Video

Nachdem Entheos im Januar ihr neues Album Time Will Take Us All angekündigt haben, veröffentlichte die Band gestern das Video zu Darkest Day. Schaut es euch hier an:

„Wir freuen uns, ein Live-Video zu unserer neuesten Single Darkest Day zu veröffentlichen“, sagt die Band. „Das Video wurde im Dezember in Knoxville, Tennessee, gedreht. Das war eines der spaßigsten und energiegeladensten Sets, die wir je gespielt haben, und die Menge gab den perfekten Ton für den rasanten Ripper, der Darkest Day ist. Unsere Freunde Marshall Wieczorek und Michelle Nisbet waren in der Lage, diese Energie perfekt einzufangen, und wir sind sehr stolz auf das Video, das wir gemeinsam erstellen konnten.“

Entheos sind auf Tour in Europa im Frühjahr, hier die Daten:

Tech Trek Europe 2023

Archspire, Psycroptic, Benighted, Entheos

03.03.23 Germany Essen @ Turock

04.03.23 Netherlands Nijmegen @ Doornroosje

05.03.23 Belgium Brussels @ Botanique

06.03.23 UK Bristol @ The Fleece

07.03.23 UK Glasgow @ Cathouse

08.03.23 UK Nottingham @ Rescue Rooms

09.03.23 Ireland Dublin @ Whelans

10.03.23 UK Manchester @ Rebellion

11.03.23 UK London @ The Dome

12.03.23 France Paris @ La Machine du Moulin Rouge

13.03.23 France Lyon @ CCO

15.03.23 Spain Madrid @ Nazca

16.03.23 Spain Barcelona @ Bóveda

17.03.23 France Montpellier @ Secret Place

18.03.23 Switzerland Aarau @ Kiff

19.03.23 Italy Milan @ Legend Club

20.03.23 Germany München @ Backstage

21.03.23 Austria Vienna @ Arena

22.03.23 Slovakia Kosice @ Collosseum

23.03.23 Hungary Budapest @ Analóg Music Hall

24.03.23 Czech Rep Prague @ Futurum

25.03.23 Poland Warsaw @ Hydrozagadka

26.03.23 Germany Berlin @ SO36

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: