Crown The Empire: neues Studioalbum “Dogma” erscheint am 28.04.2023

Das Post-Metalcore-Quartett Crown The Empire kündigt sein fünftes Studioalbum Dogma an, das am 28. April über Rise Records erscheint!

Dogma, produziert und gemischt von Zach Jones (Fever 333, Poorstacy, Scene Queen, Nova Twins), ist ein vielseitiges Album, das von Angst, existenzieller Identität, Isolation und Entschlossenheit geprägt ist. In den letzten drei Jahren hat sich die Band Zeit genommen, über persönliche und kollektive Prioritäten nachzudenken. Diese Selbstreflexion spiegelt sich auch in den Texten von Dogma wider. „Die Lyrics sind vielleicht weniger wortreich und hochtrabend. Sie sind ehrlicher und direkter“, sagt Sänger Andy Leo, der offen über paranormale Begegnungen, manische Träume und die Abgründe der Quarantäne berichtet.

„Wir haben die klassischen Elemente von Crown zurückgebracht, ohne etwas von dem zu radieren, was wir in letzter Zeit gemacht haben“, sagt der langjährige Bassist und Screamer Hayden Tree über die neue Ära der Band. „Die energiegeladenen, schnellen und harten Riffs wurden mit der melodischeren Seite der Band zu einem modernen Sound zusammengeführt.“

Dogma beinhaltet u.a. die zuletzt veröffentlichten Singles Immortalize, In Another Life (featuring Courtney LaPlante von Spiritbox), wie auch Dancing With The Dead, die zusammengenommen bereits mehr als 11.5 Millionen streams vereinen. Das Album wird darüber hinaus eine Kollaboration mit Palaye Royale’s Remington Leith enthalten, auf die man gespannt sein darf.

Heute präsentiert die Band überdies bereits den Titeltrack, Dogma. Checkt das Musikvideo, bei dem Gitarrist Brandon Hoover Co-Regie führte genau hier:

Dogma Tracklist:

1. Dogma

2. Black Sheep

3. Modified

4. Paranoid

5. In Another Life (feat. Courtney Laplante)

6. Superstar (feat. Remington Leith)

7. Dancing With The Dead

8. Immortalize

9. Someone Else

10. Labyrinth

Crown The Empire haben sich in den letzten zehn Jahren zu einer festen Größe in der Rockwelt entwickelt. Sie haben die Bühne mit Slipknot, A Day To Remember, Dance Gavin Dance, Black Veil Brides, Falling In Reverse, Underoath und vielen anderen geteilt. Bis heute hat die Band vier Studioalben veröffentlicht – The Fallout (2012), The Resistance: Rise Of The Runaways (2014), Retrograde (2016) und Sudden Sky (2019).

Crown The Empire sind Andy Leo (Gesang), Brandon Hoover (Gitarre), Hayden Tree (Bass/Gesang) und Jeeves Avalos (Schlagzeug).

Mehr Infos zu Crown The Empire:

Website | Facebook | Instagram