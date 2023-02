Lankester Merrin: „We Ride The Storm“ Single & Lyricvideo vom neuen Album

Am 24. März erscheint mit Dark Mother Rises das neue Album der niedersächsischen female fronted Melodic/Power Metaller von Lankester Merrin. Ab sofort ist mit We Ride The Storm eine erste Kostprobe des Albums verfügbar! Der Song, der zugleich der Opener des Albums ist, erscheint als Single auf allen digitalen Plattformen, sowie als Lyricvideo auf YouTube. Die Single und das Album sei allen Fans von melodischem Metal ans Herz gelegt, die trotz des Attributs „female fronted“ kein Symphonic Metal, sondern einfach nur kraftvollen, modernen Metal der Extraklasse erwarten.

Dark Mother Rises Tracklist:

1. We Ride The Storm

2. Bone Thomahawk

3. My Journey

4. Medusa

5. The Heathen

6. Perfect Illusion

7. Stranger

8. Sweet Lizzie

9. Evil Lives Here

Links:

https://www.instagram.com/lankestermerrin_official/

https://www.facebook.com/LankesterMerrinBand/