Majesty: erste Single & Musikvideo veröffentlicht

Seit mehr als drei Jahren war es still um die Metal Heroes von Majesty. Nachdem die Band nach ihrer Legends Tour Ende 2019 eigentlich nur eine einjährige Pause machen wollte um die Batterien wieder aufzuladen, wurden sie genauso wie der Rest der Welt durch die Pandemie in eine deutlich längere Auszeit getrieben.

Heute präsentiert die Band bereits die erste digitale Single, den Titeltrack Back To Attack. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Video zum Song gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Wir sind so unfassbar stolz, dass wir euch endlich den ersten neuen Majesty Song seit 2019 präsentieren können. Back To Attack ist der Titeltrack unseres im April erscheinenden neuen Albums und wir können es kaum erwarten mit euch zusammen zu dem Song auf unserer großen Release Show am 28.04. in Würzburg richtig abzugehen. Auf dieser Show werden wir neben Songs vom neuen Album natürlich auch ein komplettes Majesty Best-of Programm spielen, bei dem wir alle zusammen unseren einzigartigen Weg zu leben feiern werden. Und nun genug der Worte. Hört den Song und schaut das Video auf repeat und teilt ihn mit all euren FreundInnen! Zusammen sind wir „back to attack!“

Back To Attack ist ab sofort als limitiertes Boxset, farbiges Vinyl, Picture Vinyl, CD-Digipac und Digital vorbestellbar: www.reapermusic.de

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: