Majesty: „Back To Attack“ entert die Charts auf Platz #21

Reaper Entertainment kann voller Stolz verkünden, dass das neue Majesty Album Back To Attack in die offiziellen deutschen Album-Charts eingestiegen ist. Das Album belegt einen sensationellen Platz #21.

Die Band kommentiert:

„Wir sind unfassbar stolz, dass wir es dank eurer aller großartigen Unterstützung mit unserem neuen und finalen Album Back To Attack auf einen sensationellen Platzt 21 in den Deutschen Album Charts geschafft haben. Auch wenn nun alles zu Ende geht, wird dieses Album sowie alle Alben davor für immer in uns allen fortbestehen denn Musik war, ist und wird für immer unsterblich sein.“

Das Album kann hier bestellt werden: www.reapermusic.de

Back To Attack ist das zehnte und nun finale Studioalbum der Band und wird keinen Majesty Fan enttäuschen da es von knallharten Uptempo Songs über hymnische Midtempo Stampfer bis hin zu einer gefühlvollen Ballade das komplette Spektrum der Band in perfekter Art und Weise abdeckt. Ein Album, welches die Karriere der Band widerspiegelt und das beste enthält, was die Band zu bieten hat.

Zum Abschied gibt es dazu noch das Lyirc-Video zum brandneuen Song Glorious Warriors:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Hier kommt ihr zum Review unseres Time For Metal Redakteurs Kay L.: