Crest Of Darkness: veröffentlichen Lyric-Video zum LP-Release

Vor wenigen Tagen haben Crest Of Darkness die Vinyl-Version ihres Klassikers Welcome The Dead veröffentlicht. Um dies zu feiern, gibt es hier ein Lyric-Video zum Song Chosen By The Devil, das vom brasilianischen Designer Marcelo Silva realisiert wurde.

Genießt es unter:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In der Zwischenzeit arbeiten Crest Of Darkness an ihrem nächsten Album, ihrem neunten Longplayer und elften Output, der 2019 mit The God Of Flesh erscheinen wird.

Ingars Worte: „Wir sind bereits an einem guten Punkt beim Schreiben der Songs für unser nächstes Werk. Einige Songs sind fertig, wir haben einige Parts aufgenommen und ich muss zugeben, dass es sich absolut großartig anhört. Was dabei herauskommt, ist sowohl kompositorisch als auch von der Atmosphäre und der Bösartigkeit, die aus den neuen Kompositionen hervorgeht, etwas Verheerendes. Wir können es kaum erwarten, diese neuen Songs auf der Bühne zu spielen, damit ihr sie hören könnt“.

Crest Of Darkness online:

https://www.facebook.com/crestofdarknessofficial