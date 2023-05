Horizis: neuer Song zur legendären Spielserie „Zelda“ kommt diesen Freitag

Bald ist es so weit! Die Aachener Nerd-Metal-Band Horizis wird am 12. Mai 2023 ihren neuen Song Hero Of Time, inspiriert von der legendären The Legend Of Zelda-Spielreihe, veröffentlichen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für alle Fans von Heavy Metal und Videospielen, ein einzigartiges Kunstwerk zu erleben, das so wahrscheinlich nur Horizis erschaffen konnten.

Der Song wird bei allen Streaminganbietern zur Verfügung stehen.

Am 19. Mai 2023 feiert die Band den Release ihres neuen Songs mit einer spektakulären Release-Show in ihrer Heimatstadt Aachen. Hier habt ihr die Gelegenheit, die Band live in Aktion zu erleben und euch von ihrem Sound mitreißen zu lassen.

Lasst uns zusammen auf eine Reise gehen, die uns durch die Welt des Heavy Metal und der Videospielkultur führt. Freut euch auf unvergessliche Momente und eine Atmosphäre, die allen Fans des Nerd-Metals gefallen wird. Macht euch also bereit für Hero Of Time von Horizis.