Callejón: am 11.05.2023 auf Eternia Tour 2023 im Mergener Hof in Trier

Eine deutsche Metalcore-Band, die den spanischen Namen Callejón trägt und sich zugleich noch auf einer Tour befindet, die sich Eternia (Unendlichkeit) nennt? Ja richtig, die 2002 in Düsseldorf gegründete Metalcore Band Callejón, deren Debütalbum 2005 den Titel Willkommen Im Beerdigungscafé hatte, ist mittlerweile bei Album Nummer elf angekommen und das nennt sich Eternia, also übersetzt „Unendlichkeit“. Also beerdigen braucht man die Band noch lange nicht!

Als die Gründungsmitglieder Bastian „BastiBasti“ Sobtzick und Bernhard „Action“ Horn vor über zwanzig Jahren dachten, lass uns doch mal Metalcore, Screamo und Post-Hardcore mit deutschen Texten und quietschbunten Covern aufs Volk loslassen, eckten sie vermutlich in so ziemlich jeder Szene an. Sie haben ihr Ding aber durchgezogen und den Erfolg zu Recht eingeheimst. Wer einmal ein Konzert von Callejón besucht hat, weiß, was ein Abriss bedeutet.

Callejón gastieren am 11.05.2023 natürlich nicht für die Unendlichkeit im Mergener Hof, aber halt, um an diesem Tag Eternia zu promoten. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier kommt ihr direkt zur Eventseite mit direktem Link zu den Tickets.