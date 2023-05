Unearth: veröffentlichen Musikvideo zu „Dawn Of The Militant“

Auf ihrem achten Album The Wretched; The Ruinous verstärken Unearth nicht nur weiterhin ihre Metal-Meets-Hardcore-Intensitäten, sondern sie übertreffen sich auch selbst mit einer Platte, die Elemente klassischer Unearth-Klänge enthält, wie auf ihrem „Durchbruch“ The Oncoming Storm von 2004, während sie gleichzeitig das „zurück zum Ursprung“ -Versprechen der jüngsten Veröffentlichung von 2018 Extinction(s), nicht aus den Augen verliert. Für die beiden Gründungsmitglieder von Unearth, Trevor Phipps und Gitarrist Buz McGrath, fühlt sich The Wretched; The Ruinous wie der Beginn eines neuen Kapitels an.

Diese Metal-Schwergewichte enttäuschen nicht und liefern zusätzlich eine herausragende neue Single mit dem Titel Dawn Of The Militant. Seht euch hier das offizielle Musikvideo hier an: