Hell On Earth Tour – Unearth + Support am 12.04.2023 im Café Central in Weinheim

Eventname: Hell On Earth Tour

Headliner: Unearth

Vorbands: Misery Index, Year Of The Knife, Leach, Turbid North

Ort: Café Central, Weinheim

Datum: 12.04.2023

Kosten: 36 € VVK, 30 € AK

Genre: Metalcore, Hardcore, Death Metal

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: MAD Tourbooking.de

Link: http://www.mad-tourbooking.de

Setlisten:

Unearth:

My Will Be Done This Lying World Sanctity Of Brothers The Wretched; The Ruinous Giles This Glorious Nightmare Zombie Autopilot Mother Betrayel Endless My Heart Bleeds No Longer March Of The Mutes Incinerate The Great Dividers Black Hearts Now Reign

Misery Index:

Intro Infiltrators New Salem The Carrion Call Manufacturing Greed Ruling Class Canceled Rites Of Cruelty Exception To The Ruled The Oath / Conjuring The Choir Invisible The Great Depression Complete Control Traitors

Die Hell On Earth Tour ist zurück! Dieses Mal sind keine Geringeren als Unearh und Misery Index am Start. Supportet werden sie von Year Of The Knife, Leach und Turbid North. Ich bin zeitig in Weinheim und auch Parkplätze gibt es um das Café Central genug. Pünktlich um 19 Uhr öffnet sich auch schon die Tür. Es dauert nicht lang, da fangen Turbid North schon mit ihrem Auftritt an. Da sie viel zu früh dran sind (laut Timetable hätte der Auftritt erst 19:30 Uhr beginnen sollen), ist dementsprechend der Saal auch noch ziemlich leer. Zur Mitte ihres Sets füllt sich der Saal allerdings und auch die ersten Besucher wippen oder nicken mit dem Kopf zum Takt. Nach gerade mal 20 Minuten ist der Auftritt auch schon vorbei.

Nach etwa 15 Minuten Umbau stehen auch schon Leach auf der Stage. Die Schweden haben ebenfalls nur ein kurzes Set von ca. 20 Minuten, doch hier ist der Saal schon besser gefüllt. Trotzdem blieb wenig Zeit für Interaktionen mit dem Publikum, denn kurz nach 20 Uhr ist auch schon die zweite Truppe durch. Year Of The Knife schaffen es, dank etwas längerer Spielzeit, mehr mit dem Publikum zu interagieren. So hat zum Beispiel Frontfrau Madison Watkins die Leute animiert, näher zur Bühne zu kommen. So ist auch etwas mehr Bewegung im Publikum wahrnehmbar und einige Headbanger haben ein fettes Grinsen im Gesicht. Nach einer guten halben Stunde ist dann auch das Set der Protagonisten vorbei. Was bis hier hin negativ auffällt, ist die Tatsache, dass es keinerlei Lichtänderungen gibt. Alles wird in einem eintönigen Rot beleuchtet.

Im Anschluss stehen Misery Index auf dem Plan. Sofort ist klar, dass viele Gäste wegen der Band um Ex-Dying Fetus-Basser Jason Netherton angereist sind. Fäuste und Hörner fliegen in die Luft. Die Setlist mit den beiden Openern Infiltrators und New Salem lässt keine Wünsche offen, was man an den ersten Luftgitarren und Airdrums sehen kann. Durch die ständige Animation näherzukommen, kann sogar ein Gast auf die Bühne und headbangt zu einem Song direkt mit. Nummern wie Ruling Class Canceled, Rites Of Cruelty oder Exception To The Ruled ebnen den Weg durch einen intensiven Auftritt. Wie immer, wird mit Traitors das wilde Treiben beendet und hier kommt es dann auch zu dem ersten kleinen Pogo.

Unearth knüpfen dann da an, wo Misery Index aufhört haben. Der nächste pure Abriss wird vom Stapel gelassen! Die Wärme steigt einem in die Knochen, der Schweiß läuft vom Gesicht und die Stimmung zieht an. Die Bombenstimmung wird von This Lying World, Sanctity Of Brothers und The Wretched; The Ruinous schnell nach oben katapultiert. Trevor Phipps animierte zu Circlepits, Wall of Deaths und Mitsingtiraden, während Zombie Autopilot und Mother Betrayel aus den Boxen krachen. Die Jungs haben sichtlich Spaß und so zieht das Publikum ohne Abstriche mit. Es wird von allen Seiten auch darauf geachtet, dass sich niemand verletzt, ohne der Partystimmung einen Abrissgrund zu geben. Unearth spielten sich einmal quer durch ihre Diskografie. Mit dabei My Heart Bleeds No Longer und March Of The Mutes. Natürlich dürfen die neuen Songs vom kommenden Album nicht fehlen. Um ca. 23:15 Uhr ist das Konzert mit dem abschließenden Black Hearts Now Reign zu Ende und ich trete wie alle anderen zufriedenen Besucher die Heimfahrt an.