Oblivion Protocol: geben erste Details zu kommendem Debütalbum »The Fall Of The Shires« bekannt

Oblivion Protocol haben vor wenigen Monaten ihre Vertragsunterschrift bei Atomic Fire Records verkündet. Nun kann das von Threshold-Keyboarder/-Songschreiber Richard West ins Leben gerufene Projekt endlich auch erste Details zu seinem Debütalbum namens The Fall Of The Shires, das noch im Laufe des Jahres erscheinen wird, preisgeben: Die Platte wurde als Fortsetzung von Threshold vielgelobtem 2017er Konzeptwerk Legends Of The Shires geschrieben und bietet eine dichte, klimaktische Klangwelt, die zwischen Rush, Steven Wilson, Pink Floyd zu Zeiten von The Dark Side Of The Moon sowie den Hardrock-Meistern Ghost angesiedelt ist, während dennoch immer wieder dezent eingestreute Referenzen an die Wurzeln des Albums erinnern.

Richard West erläutert: „Nachdem meine Threshold-Bandkollegen sich dazu entschieden hatten, keine Fortsetzung der Legends Of The Shires-Geschichte aufzunehmen, wurde ich mir bewusst, dass ich noch etwas länger in dieser Welt ausharren wollte, weshalb ich die Sache alleine in die Hand genommen und The Fall Of The Shires geschrieben habe.“

Oblivion Protocols Line-up wird von drei gestandenen Musikern komplettiert: Gitarrist Ruud Jolie (Within Temptation), Basser Simon Andersson (Darkwater) sowie Schlagzeuger Darby Todd (Devin Townsend). Außerdem hat Thresholds Karl Groom einige brillante Gitarrensoli zu deren Debütalbum beigesteuert.

The Fall Of The Shires Tracklist:

1. The Fall (Part 1)

2. Tormented

3. Public Safety Broadcast

4. This Is Not A Test

5. Storm Warning

6. Vertigo

7. Forests In The Fallout

8. The Fall (Part 2)

Das Cover der Scheibe wurde vom gefeierten Künstler Thomas Ewerhard, der u.a. auch schon für bekannte Threshold-Artworks (Hypothetical, Subsurface) verantwortlich war, gestaltet und zeigt den Niedergang der mit Legends Of The Shires geschaffenen Welt. Die allererste Single des Quartetts, Forests In The Fallout, wird es am 26. Mai zu hören geben, Albumvorbestellungen werden ebenfalls ab genanntem Tag möglich sein.