Oblivion Protocol: enthüllen Lyricvideo zu dritter Digitalsingle ‚The Fall (Part 1)‘

In weniger als einem Monat wird endlich das mit Spannung erwartete Debütalbum der Progrock/-metal-Truppe Oblivion Protocol, einer von Threshold-Keyboarder/-Songwriter Richard West iniziierten Supergroup, via Atomic Fire Records erscheinen. Passend zum für den 18. August 2023 angekündigten The Fall Of The Shires gibt es nun den dritten Vorabsong von der Scheibe zu hören. Verkürzt eure persönliche Wartezeit bis zum Erscheinen der Platte und seht euch ein neues Lyricvideo zu The Fall (Part 1), das einmal mehr der Hard-Media-Grafikschmiede Ingo Spörls entstammt, auf YouTube an!

Richard führt aus: „Dieser Song ist als allererster entstanden und war ursprünglich für Threshold gedacht. Sicherlich wird der/die eine oder andere schnell feststellen, dass er melodietechnisch stark an den Legends Of The Shires-Opener angelehnt ist und als i-Tüpfelchen hat mein Threshold-Kollege Karl Groom auch noch ein wunderschönes Solo für ihn eingespielt.“

Die Platte wurde als Fortsetzung von Threshold vielgelobtem 2017er Konzeptwerk Legends Of The Shires geschrieben und bietet eine dichte, klimaktische Klangwelt, die zwischen Rush, Steven Wilson, Pink Floyd zu Zeiten von The Dark Side Of The Moon sowie den Hardrock-Meistern Ghost angesiedelt ist, während dennoch immer wieder dezent eingestreute Referenzen an die Wurzeln des Albums erinnern.

Das Cover der Scheibe wurde vom gefeierten Künstler Thomas Ewerhard, der u.a. auch schon für bekannte Threshold-Artworks (Hypothetical, Subsurface) verantwortlich war, gestaltet und zeigt den Niedergang der mit Legends Of The Shires geschaffenen Welt.

Oblivion Protocols Line-Up wird von drei gestandenen Musikern komplettiert: Gitarrist Ruud Jolie (Within Temptation), Basser Simon Andersson (Darkwater) sowie Schlagzeuger Darby Todd (Devin Townsend). Außerdem hat Thresholds Karl Groom einige brillante Gitarrensoli zu deren Debütalbum beigesteuert.

The Fall Of The Shires wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digipak

– 1LP in Gatefold (grün)

– digital

The Fall Of The Shires Tracklist:

01. The Fall (Part 1)

02. Tormented

03. Public Safety Broadcast

04. This Is Not a Test

05. Storm Warning

06. Vertigo

07. Forests In The Fallout

08. The Fall (Part 2)

Oblivion Protocol sind:

Richard West – Gesang, Keyboard

Ruud Jolie – Gitarre

Simon Andersson – Bass

Darby Todd – Schlagzeug

