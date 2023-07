Rotten Casket: Video zur zweiten Single „The Human Farm“ online

Am 25.08.2023 erscheint das erste reguläre Album Zombicron der Death Metaller an Rotten Casket, das in den Tom Meier Studios (u.a. Asphyx, Soulburn etc.) in Enschede (NL) gemixt und gemastert wurde.

Nun präsentiert die Band ihre zweite Single The Human Farm in Form eines wirklich coolen Videos:

Die Band dazu:

„Hello from the Gutter. We are entering the bonetomb towns with our second single called The Human Farm and a special old school video.”

Hier noch eine kleine Lektüre der Song-Lyrics:

“Entering the Bonetomb Towns

Residents turned out

Dragged through the gory Streets

Before a roaring Crowd

Hauled by ghastly Ogres

To desolate Outskirts

Humiliated, naked

Covered with Dirt“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: