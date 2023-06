Rotten Casket: „Zombicron“ erscheint am 25.08.23 / Video zur ersten Single „Hunting Down The Last Living“ ist bereitsonline

Old School Death Metal erlebt ein echtes Revival und an Rotten Casket kommt man ganz sicher nicht vorbei. Die unheilige Allianz, deren illustren Mitglieder sich aus den Niederlanden und Deutschland rekrutieren, braut seit 2013 ihr vorzügliches, eitriges Süppchen. Mit insgesamt drei EPs (Simply Rotten Death – 2015, Consumed By Filth – 2015 und First Nail In The Casket – 2022) haben Rotten Casket bereits eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Nach einer künstlerischen Pause zwischen 2018 und 2020 erhob sich die Band inmitten der Pandemie wieder aus den Untiefen des Todes und veröffentlichte als Wiederauferstehung 2022 zunächst die EP First Nail In The Casket.

Am 25.08.2023 erscheint nun endlich das erste reguläre Album Zombicron, das in den Tom Meier Studios (u.a. Asphyx, Soulburn etc.) in Enschede (NL) gemixt und gemastert wurde. Das fantastisch morbide Artwork stammt von Toderico Arts, das Layout von Phil Jonas. Für die im Booklet zombifizierten Bandmitlieder Martin van Drunen (Vocals, u.a. Asphyx), Stefan „Husky“ Hüskens (Drums, u.a. Asphyx), Yorck Segatz (Gitarre, u.a. Sodom), Patrick van der Breek (Bass, u.a. Disabuse/Born Infected) sowie Gitarrist, Gründungsmitglied und Mastermind/Hauptsongwriter Frank Bergesson zeichnet Bram Bryneel verantwortlich. Rotten Casket sind keine Allstarband, sondern eine eigenständige Kraft, die alles zermalmt, was sich ihr in den Weg stellt.

Die Band über das Album:

„Welcome to Planet Zombicron. The Deathless Hordes arrive with their first LP and hunts down the last living with 10 New Tracks.”

Hier gibt es einen eitrigen Vorgeschmack in Form von Hunting Down The Last Living!

Zombicron kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://rc.supremechaos.de/

Zombicron Tracklist:

1. Planet Casket

2. Hunting Down The Last Living

3. The Human Farm

4. Mass Conzombtion Society

5. Le Maître De Cercueil

6. Necrolympics

7. On Crystal Deth

8. Cape Cadaveral

9. The Deathless Adversary

10. Zombicron

Rotten Casket sind:

Martin van Drunen – Vocals

Stefan „Husky“ Hüskens – Drums

Yorck Segatz – Gitarre

Patrick van der Breek – Bass

Frank Bergesson – Songwriting/Guitar

Rotten Casket online:

