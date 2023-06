Night Legion: präsentieren Lyricvideo zu brandneuer Single „Soaring Into The Black“

Mit Fight Or Fall erscheint am 30. Juni 2023 das zweite, heiß-erwartete Studioalbum der australischen Heavy Metal Macht Night Legion über Massacre Records.

Nachdem die Band erst kürzlich einen ersten Vorgeschmack mit dem Song The Hounds Of Baskerville bot, folgt mit Soaring Into The Black ein weiterer, saftiger Nachschlag!

„Dieser Song ist inspiriert von einer dunklen Reise der Welt durch die Geschichte“, so die Band. „Es wird auf einen dunklen Pfad geführt, dem Kampf um Macht, Kontrolle und Technologie – das Endergebnis kann nur eines bedeuten = Nichtexistenz, Zerstörung, Krieg mit uns selbst und Mutter Natur.“

Das neue Night Legion Lyricvideo zu Soaring Into The Black läuft ab sofort hier:

Wie die ersten Single-Auskopplungen bereits eindrucksvoll beweisen, das kommende Night Legion Album Fight Or Fall ist die konsequente Rückkehr zu schnellem und druckvollem Heavy Metal mit schrillen Vocals, knackigen Gitarren und Hooks, die uns daran erinnern lassen, wie gutes Songwriting klingen muss. Dieses Album ist mit Sicherheit kein fröhlicher Spaziergang durch einen Wald voller Elfen – es ist das Schlachtfeld, auf dem Metal lebendig ist, und die mitreißenden Vocals beschwören die Geister, die Metal zu der Macht gemacht haben, die er heute ist!

