MSG: geben UK- und Irland-Termine mit Night Demon als Teil von Michael Schenkers aktueller »Universal«-Jubiläumswelttournee für Ende 2023 bekannt

So weitreichend wie die Anzahl musikalischer Gäste auf ihrer neuesten Scheibe hat MSGs aktuelles Erfolgsalbum Universal (VÖ: 27. Mai 2022 via Atomic Fire) der Truppe auch einmal mehr den Weg in vielerlei Ecken des Globus‘ bereitet: So führte es die Band anlässlich Michael Schenkers 50-jährigem Künstlerjubiläum anfangs als Headliner durch Zentraleuropa, gefolgt von EU- und UK-Festivalauftritten, einer umfangreichen Nordamerikareise sowie Konzerten in Japan. Wo auch immer MSG die Bühne betreten, weiß das Quintett um Gitarrenheld Schenker die Fans zu begeistern. Dies wird es sicherlich auch Ende 2023 tun, wenn es erstmals nach pandemiebedingter Pause auch wieder als Headliner Fuß auf irischen und britischen Boden setzen wird: Vom 23. November bis zum 2. Dezember werden MSG dort nämlich in acht Städten eine Setlist voller Hits aus Michael Schenkers illustrer Karriere darbieten. Dazu kommt, dass mit den US-Amerikanern Night Demon, deren neues Album Outsider erst am 17. März dieses Jahres erschien, alles andere als ein unbeschriebenes Blatt den Slot der Very Special Guests auf jener Tour (inkl. beider Festivalstopps) füllen wird. U.a. 2017 vom Metal Hammer (DE) als „Bester aufstrebender Act“ ausgezeichnet, ist der Name der Kombo seit Veröffentlichung ihrer selbstbetitelten 2012er Debüt-EP in aller Munde, weshalb sie mittlerweile einen prominenten Platz in der Hard’n‘-Heavy-Szene innehat. Der allgemeine Kartenvorverkauf wird am Mittwoch, den 7. Juni, um 11.00 Uhr beginnen, während O2-Vorzugs- sowie Planet-Rock-Artist-Tickets schon ab sofort verfügbar sind; alle Termine findet ihr unten!

Aktuelle MSG-Livebesetzung:

Michael Schenker – Leadgitarre

Robin McAuley – Gesang; bis Ende 2023

Steve Mann – Keyboard, Gitarre

Barend Courbois – Bass

Bodo Schopf – Schlagzeug

Academy Events, Born Again Concerts, KK’s Steelmill Events & SD Entertainment

präsentieren in Zusammenarbeit mit Dragon Productions & Atomic Fire:

50 Jahre Michael Schenker

Universal-Welttournee – UK/Irland

w/ Night Demon

23.11.2023 UK Troon – WinterStorm – Legends and Legacies @ Troon Concert Hall

24.11.2023 IE Dublin – The Academy

25.11.2023 UK Belfast – Limelight 1

28.11.2023 UK Manchester – O2 Ritz

29.11.2023 UK Sheffield – O2 Academy

30.11.2023 UK London – O2 Shepherd’s Bush Empire

01.12.2023 UK Wolverhampton – KK’s Steel Mill

02.12.2023 UK Porthcawl (Trecco Bay) – Planet Rockstock @ Holiday Park

Weitere MSG-Livetermine:

03.06.2023 IE Ballyshannon – Rory Gallagher International Tribute Festival

08.06.2023 ES Zamora – Z! Live Rock Fest

08.07.2023 SE Knislinge – Time To Rock Festival

29.07.2023 DE Pyras – Pyraser Classic Rock Night *ausverkauft*

11.08.2023 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Fest

12.08.2023 ES Villena – Leyendas del Rock

Es gibt auf unserem Planeten nur ganz wenige Rockgitarrist/innen, die so viele prominente Berufskolleg/innen nachhaltig beeinflusst haben wie Michael Schenker. Sein erstaunlich flüssiges Spiel, sein enormer Ideenreichtum, sein instinktsicheres Gespür für Hooks und Melodien: Michael Schenker ist eine lebende Legende, die trotz ihrer langen ruhmreichen Vergangenheit noch immer vor Tatendrang sprüht. Der blonde Gitarrist aus Sarstedt (bei Hannover) begann seine internationale Laufbahn in den frühen 1970ern bei den Scorpions, erlangte nach seinem Wechsel zur britischen Rockformation U.F.O. weltweiten Ruhm und setzte seine global riesigen Erfolge anschließend auch unter eigenem Namen und mit Formationen wie der Michael Schenker Group (kurz: MSG), dem Temple Of Rock oder dem Michael Schenker Fest (kurz: MSF) nahtlos fort. Im generell kurzlebigen Musikgeschäft sind Schenker und seine mittlerweile weit mehr als 50 Jahre andauernde Karriere absolute Ausnahmeerscheinungen.

MSG sind:

Michael Schenker – Leadgitarre

Ronnie Romero – Gesang

Steve Mann – Keyboard, Gitarre

Barend Courbois – Bass

Bodo Schopf – Schlagzeug

MSG online:

www.michaelschenkerhimself.com

www.facebook.com/michaelschenkerrocks

www.instagram.com/michaelschenkerrocks