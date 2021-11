MSG: kündigt Europatermine der „Michael Schenker’s 50th Anniversary: Universal – World Tour“ für April/Mai 2022 an

Nach der Veröffentlichung des äußerst erfolgreichen MSG-Albums Immortal, das ihm nicht nur die höchste Chartposition in seinem Heimatland Deutschland (#8), sondern auch zahlreiche weitere bemerkenswerte Platzierungen (u.a. #3 in Japan, #8 in Schweden und #8 in der Schweiz) beschert hat, im Januar 2021 sowie einigen UK-Shows im Oktober gibt Michael Schenker jetzt die Fortsetzung seiner aktuellen 50th Anniversary World Tour bekannt: 14 Konzerte in Europa umfassend, wird diese am 27. April 2022 in Helsinki (Finnland) beginnen, ehe sie am 15. Mai in Rom (Italien) zu Ende gehen wird.

Auf jener Tour wird die von Schenker angeführte und von Sänger Ronnie Romero, Gitarrist/Keyboarder Steve Mann, Bassist Barend Courbois sowie Schlagzeuger Bodo Schopf komplettierte Band einerseits Songs des aktuellen MSG-Werks, aber einmal mehr auch zahlreiche Stücke aus Schenkers umfangreichem Karrierearchiv präsentieren. Diese Jubiläumsfeierlichkeiten, deren Special Guest noch angekündigt werden wird, gilt es nicht zu verpassen!

Michael Schenker’s 50th Anniversary

»Universal« – World Tour

27.04.2022 FI – Helsinki, Vanha Yo-talo

29.04.2022 SE – Stockholm, Tyrol

30.04.2022 NO – Oslo, Vulkan Arena

01.05.2022 DK – Kopenhagen, Amager Bio

03.05.2022 NL – Zoetermeer, De Boerderij

04.05.2022 DE – Bochum, Zeche

05.05.2022 CH – Pratteln, Z7

06.05.2022 DE – Speyer, Halle 101

07.05.2022 FR – Cleon, La Traverse

10.05.2022 ES – Madrid, La Riviera

11.05.2022 ES – Barcelona, Razzmatazz 1

12.05.2022 ES – Pamplona, Totem

14.05.2022 IT – Mailand, Phenomenon

15.05.2022 IT – Rom, Largo Venue

Weitere Michael-Schenker-Termine: