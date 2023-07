The Alligator Wine: Single und Video zu „Power Of Love“ online

Die Rockband The Alligator Wine wurde im Jahr 2016 von dem ehemaligen Sänger von Lacrimas Profundere, Roberto Vitacca und Thomas Teufel gegründet. Ihr Ziel war es, sich dem Vintage Rock zu widmen und dennoch ein völlig neues musikalisches Spielfeld zu erschaffen.

Schon im Gründungsjahr veröffentlichten sie ihre erste selbstproduzierte EP Swamp Arena und legten damit den Grundstein für Vintage Rock ganz ohne Gitarren! Unterstützt von Century Media folgte kurz darauf ihre zweite EP The Flying Carousel und schließlich das mit Spannung erwartete Debütalbum Demons Of The Mind.

Das Duo kann zwar Genres wie Psychedelic Rock, Blues, Krautrock und Alternative Rock zugeordnet werden, trotzdem heben sie sich mit ihrer unkonventionellen Herangehensweise keinerlei Gitarren zu verwenden von anderen Bands ab. Doch damit nicht genug – die Band verleiht ihrer Musik durch experimentelle Elemente eine ganz besondere Note. Mit einer Vielzahl an abgefahrenen Effektgeräten schaffen es The Alligator Wine, den Hörer in ihren Bann zu ziehen und man muss keine Sorge tragen, dass Hammond und Moog nicht imstande wären, kernig-rockigen Klangkosmos zu erzeugen. Deutlich lässt sich ihre Vorliebe für wegweisende Bands wie The Doors oder Pink Floyd erkennen.

Mit großer Vorfreude präsentieren The Alligator Wine nun ihr zweites Album Bones And Teeth. Aufgenommen in den renommierten Kohlekeller Studios, ist dieses Album ein echtes Schwergewicht. Es fordert die Hörer heraus, mehrmals in seine Tiefen einzutauchen, um all die Facetten zu entdecken.

Am 15.09.23 erscheint nun ihr neues und heiß erwartetes Album Bones And Teeth über Supreme Chaos Records.

Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://link.supremechaos.de/thealligatorwine/

Mit ihrem einzigartigen Stil, ihrem eindringlichen Sound und ihrer leidenschaftlichen Live-Performance haben sich The Alligator Wine einen festen Platz in der Rockszene erobert. Sie sind bereit, neue Horizonte zu erkunden und ihr Publikum mit auf eine unvergessliche Reise zu nehmen. Lassen Sie sich auf die mitreißende Musik von The Alligator Wine ein und erleben Sie Rockmusik in einer neuen Dimension.

Die erste Single im Form eines sehenswerten Videos zum Song Power Of Love ist bereits erschienen:

Bones And Teeth Tracklist:

1. Power Of Love

2. Anyone

3. Ribbon Bones

4. Animal

5. Harlekin Moon

6. Virgil

7. The One Who Knocks

The Alligator Wine online:

https://www.facebook.com/thealligatorwine

https://www.instagram.com/thealligatorwineband/

https://www.thealligatorwine.com