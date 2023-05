Oblivion Protocol: enthüllen Lyricvideo zu erster digitaler Single „Forests In The Fallout“

Oblivion Protocol, das neue Projekt des Threshold-Keyboarders/Songwriters Richard West, präsentiert den ersten musikalischen Vorgeschmack auf sein mit Spannung erwartetes Debütalbum The Fall Of The Shires.

Bandkopf West erklärt: „Am Ende von Legends Of The Shires macht der Protagonist sich Gedanken über seine mögliche Zukunft („maybe a painter, a guide, a clerk, a maker, or maybe a writer, a king, a star, a fighter“ [dt.: „vielleicht ein Maler, ein Reiseführer, ein Angestellter, ein Fabrikant oder vielleicht ein Schriftsteller, ein König, ein Star, ein Kämpfer“]). Dementsprechend erzählt die Fortsetzung jenes Albums von seinem Aufstieg zum König und den Folgen dieser Entscheidung, in deren Rahmen er zum Entschluss gelangt, dass er sein Volk nur kontrollieren kann, indem er es unterdrückt und überwacht, was sein Reich zu einem weitaus dunkleren Ort werden lässt.“

Die erste Single, Forests In The Fallout, erzählt die Geschichte aus Sicht des unterdrückten Bürgertums und stellt gleichzeitig die perfekte Einleitung in die Welt, die dieses neue Progressive-Metal-Meisterwerk verkörpert, dar.

Die Platte, die am 18. August 2023 via Atomic Fire Records erscheinen wird, wurde als Fortsetzung von Threshold vielgelobtem 2017er Konzeptwerk Legends Of The Shires geschrieben und bietet eine dichte, klimaktische Klangwelt, die zwischen Rush, Steven Wilson, Pink Floyd zu Zeiten von The Dark Side Of The Moon sowie den Hardrock-Meistern Ghost angesiedelt ist, während dennoch immer wieder dezent eingestreute Referenzen an die Wurzeln des Albums erinnern.

The Fall Of The Shires wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digipak

– 1LP in Gatefold (grün)

– digital

