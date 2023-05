Theraphosa: veröffentlichen neue Single & Video „Greed“

Theraphosa sind eine dreiköpfige französische Progressive Metal Band. Als Brüder bzw. Brüder im Geiste machen Vincent, Matthieu und Martin schon seit ihrer frühesten Jugend gemeinsam Musik. Die religiöse Aura des Pariser Dreigestirns in Verbindung mit dem von Haute-Couture inspirierten Image sind der Katalysator für die mysteriöse, kühle und doch eindrucksvoll-hypnotische Stimmung, die von der Band ausgeht.

Die Bruderschaft des Spinnenwappens (Theraphosa bezeichnet die größte existierende Spinnenart auf der Erde) setzt nun ihre Suche nach dem Zustand der Transzendenz fort, die mit ihrem gleichnamigen und von der Kritik gefeierten Debütalbum im Jahr 2020 begann. Die neue Single Greed zeigt die Ambition der Band für eindringliche Melodien und eingängige Refrains, die in eine wahrhaft cinematografische Atmosphäre verwoben sind und den Hörer bis zum Ende fesseln. Sie markiert auch den Beginn der Zusammenarbeit mit Theraphosas neuem Labelpartner, dem in Deutschland ansässigen Rock/Alt/Metal-Label Circular Wave.

Theraphosa über die neue Single: „Bei Greed geht es um die Liebe zu Geld und materiellen Gütern, eine abnorme Liebe, die so tief ist, dass sie zu einer götzenhaften Verehrung wird. Das, was wir besitzen, definiert auf eine gewisse Weise, wer wir sind, und lässt in uns allzu oft ein unstillbares Verlangen entstehen, mehr zu haben, um mehr zu werden, und erzeugt so eine abgrundtiefe Angst vor Verlust und eine Unfähigkeit, geben zu können.

Übermäßige Gier ist eine tiefgreifende Störung, für die die menschliche Seele einen Preis zahlen muss, der auch für die reichsten Menschen zu hoch ausfällt. Es ist ein heimtückisches Laster, eine Gefahr, die im gleichen Tempo wächst wie der Reichtum. Sie kann aus einem Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit sowie aus Eitelkeit entstehen und trennt uns von wahrer Freude und anderen Menschen ab.“

