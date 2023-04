Deimos‘ Dawn: veröffentlichen das Video zu „Walking Out On You“

Am 14. April erschien Anthem Of The Lost, das Debüt der deutschen Thrash Metal-Band Deimos‘ Dawn (mit Marc Grewe an den Vocals)! Die Burschen lassen sich jedoch nicht lumpen und legen nun mit Walking Out On You ein amtliches Video nach! Anthem Of The Lost gibt‘s als CD, Vinyl und allen gängigen Streamingplattformen und enthält 12 Tracks feinsten Thrash Metal mit viel Old School Kante! Den jetzt veröffentlichten Videoclip zu Walking Out On You findet ihr im MDD YouTube-Kanal.

Links:

https://Deimos-dawn.com/

https://www.facebook.com/Deimosdawn