Festival Ohne Ohne Bands: abgesagt, die Bühne bleibt leer

Was eigentlich auf der Hand liegt, hat nun bittere Bestätigung erfahren. Ein Fiasko biblischen Ausmaßes steht den Organisatoren des Festival Ohne Ohne Bands ins Haus, denn das geplante FooB mit Bands wie J.B.O. und Akuma Six am Vorabend des Festival Ohne Bands wird abgesagt.

Die Veranstaltung hat einfach zu wenig Tickets verkauft, um sie finanziell stemmen zu können. „Wir wollten mit diesem Event zu unserem 5-jährigen FoB-Jubiläum die Tür zu etwas Neuem, Fröhlichem aufschlagen. Doch was sich öffnete, war leider das Tor zur Hölle”, so Veranstalter David Lüke: „Die Fans haben mit ihren Füßen und Geldbörsen abgestimmt, dass sie unser bisheriges Konzept lieben und feiern – eine Ergänzung dazu aber nicht möchten.“

Daher gilt nun der bekannte Satz: Tod dem Festival Ohne Ohne Bands, es lebe das Festival Ohne Bands.

Der Veranstalter erklärt: “Es wurden sicherlich viele Fehler gemacht, aber dass wir so grandios gegen die Wand fahren, hätten wir nicht gedacht. Da nun knapp sechs Wochen vor der Veranstaltung noch die letzte Reißleine gezogen werden kann, tun wir das auch. So kommen wir noch mit einem blauen Auge davon und können Schlimmeres verhindern. Für die Wenigen, die Tickets gekauft haben und an deren historischem Wert keine Freude finden, gibt es nun zwei Möglichkeiten: Sie bekommen per Link und Klick ihr Geld zurückerstattet oder können dieses in einen Schwall goldenen kühlen Spaten Biers ummünzen, um den Schmerz des Verlustes am FoB herunterzuspülen. Alle betroffenen Kunden wurden bereits informiert.

Wir möchten uns bei allen entschuldigen, deren Vorfreude wir heute zerstören! Wer uns kennt, weiß, dass Spaß und die gemeinsame Zeit, um Gutes zu erleben, an oberster Stelle für uns stehen. Doch mit einem Betrag im mittleren 5-stelligen Bereich in die Miesen zu fahren, macht leider keinen Sinn. Wer auf die Schnauze fliegt, steht wieder auf. Das tun wir nun auch, unser Festival Ohne Ohne Bands bleibt jedoch im Ackerschlamm liegen. Nicht aufheben!”

Rückerstattung der FooB-Tickets:

https://festivalohneohnebands.de/rueckerstatten/

Festival Ohne Bands

Das Festival Ohne Bands fand 2017 zum ersten Mal statt und war mit von Jahr zu Jahr verdoppelter Besucherzahl bis 2019 bei dann 8.000 Besuchern ausverkauft. Nach der Corona-Pause ging es 2022 mit ebenfalls ausverkauftem Event und 8.000 Fans weiter.

Doch wie kam es zum Festival Ohne Bands und wie stellt man sich so ein Event vor? Die Veranstalter sind eine eingeschworene Truppe aus Fans und leidenschaftlichen Festivalgängern, die irgendwann feststellten, dass man sich vor einem Festival vieles als Gruppe vornimmt, dann aber aufgrund der Vielzahl an Bühnen und Bands, die es zu besuchen gilt, kaum zu gemeinsamen Stunden kommt …

So stach eines Tages der Finger Gottes aus dem Himmel über einem jener großen Festivals herab und zeigte bedeutungsvoll auf das oben erwähnte Grüppchen – just in dem Moment, als es sich anschickte, einen gemeinsamen Heureka-Moment zu erleben. “Heureka!” (oder etwas anderes, das dem gewiss recht nahekommt) rief das Grüppchen auch prompt und begann voller Freude, die Idee eines Festivals zu jonglieren, das nur eine Hauptbühne hat, auf der aber niemand auftritt. Stattdessen sollen die Fans dort ihre stressfreieste Festivalzeit des Jahres haben, quasi als Vorglühen zum langen Festivalsommer. Mehr als 8.000 Fans rücken nun jährlich im beschaulichen Dorf Hailtingen an und dienen diesem als 20x-Bevölkerungs-Booster von Donnerstag bis Sonntag.

Das Festival Ohne Bands bietet ein ultimatives Festivalwohnzimmer mit Camping neben dem eigenen Auto, Dixis, Wasserstellen und Duschen, Fressmeile, Festivalmerch und Non-Food-Ständen, Bars sowie einem großen Infield mit realistischen Einlass-Szenarien und großer Hauptbühne. Diese Imagine Stage ist vollständig bestückt, wie es sich für ein echtes Festival gehört. Anstelle von nur temporär vorhandenen Musikern wird sie jedoch ganzzeitig von der Retorte bespielt – samt opulenter Lightshow und fetter Open-Air-Soundanlage versteht sich!

Niemand soll urplötzlich dringend irgendwohin müssen, wo der oder die noch eben den Rang einer oder eines Mitfeiernden genießende Person nicht hin kann, weil diese gerade zeitgleich aber andernorts einer auf ihrer Checkliste stehenden Liveshow beizuwohnen hat. Das war lang. Kurz: Keine Bands → kein Stress, denn ALLES findet mit ALLEN statt. Bis natürlich der oder die Spalter*in im Kreis den Joker des Verschwindens auf dem eigenen Privat-Dixiklo hochhält – ja, auch das geht, und nein, dagegen können weder die Veranstalter noch der Fuß Gottes etwas machen – gebucht ist gebucht. Wohl aber dagegen, dass sich besonders einfalls- und ressourcenreiche Gäste unterrepräsentiert fühlen: Wer gerne mit gigantischen fahrbaren wie immobilen architektonischen Glanzstücken auf Festivals anrückt, errichtet sich im Rahmen der Truckmeile einen Platz in den Herzen der anderen. Ob fette Floors, eigene Bühnen, Pools, Rooftop-Bars auf Containern oder gewaltige Lkw-Auflieger – hier wird die große Show vom “kleinen Mann/Frau/Diversen” gemacht. Ob das schon mal zu weit gehen kann? Aber sicher doch! Erst 2022 wuchs auf der Truckmeile aus dem Nichts ein Zelt, in dem eine Lokalband ganz ungeniert gut 200 begeisterten Zuschauern das Festival Ohne Bands verdarb 😉 ! Für einen schnellen, harten Zugriff angesichts dieses geschmacklosen Tabubruchs waren die Veranstalter jedoch zu stark ins Veranstalten oder Feiern eingebunden. Daher wurde die sogenannte “Band” im Anschluss kurzerhand mit schnellem, hartem Applaus bestraft. Denn auf dem Campingplatz ist nun mal leider alles erlaubt, was legal ist.

Der Vorverkauf für das Festival Ohne Bands 2023 hat bereits begonnen. Die Pforten werden für die FoB-Fans planmäßig am Donnerstag, den 25.05.2023, um 17:00 Uhr in 88525 Hailtingen geöffnet.

Frühe Rumtreiber können jedoch mit der Karte des frühen Rumtreibers bereits um 08:00 Uhr ihre Zelte, Türme oder Hallen aufschlagen. Alles ganz entspannt also.

Links:

https://festivalohnebands.de/

https://www.facebook.com/festivalohnebands

https://www.instagram.com/festival_ohne_bands/