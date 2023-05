Unearth – The Wretched; The Ruinous

Die amerikanische Metalcore-Band Unearth hat am 05.05.2023 ihr neues Album The Wretched; The Ruinous veröffentlicht und dringt damit in melodische Death Metal Gefilde vor. Der Longplayer, der über Century Media Records und Sony vertrieben wird, hat eine Gesamtspielzeit von 36 Minuten und 55 Sekunden und präsentiert die einzigartige Stimme von Sänger Trevor Phipps in einem wüsten Sound-Sturm seiner vier Kollegen. Unearth wurden 1998 in Winthrop, Massachusetts, USA, von Trevor Phipps (Gesang), Buz McGrath (Gitarre) und Ken Susi (Gitarre) gegründet. Die Band hat sich seit ihrer Gründung einen Namen in der Metalcore-Szene gemacht und bereits sieben erfolgreiche Alben veröffentlicht. Auf The Wretched; The Ruinous wird die Band von John „Slo“ Maggard am Bass und Nick Pierce am Schlagzeug begleitet. Das Album enthält einige der komplexesten Songs, die Unearth je geschrieben haben, darunter die Highlights The Wretched; The Ruinous, Invictus und Into The Abyss.

Wie bei Eradicator springen die fünf Musiker immer wieder in schnelle wie melodische Death Metal Atmosphären. Der Silberling agiert dabei absolut human und schafft es, die giftigen Core Beats authentisch in drückende Death Metal Salven zu integrieren, ohne dabei das eine oder andere Lager vor den Kopf zu stoßen. Trevor Phipps gefällt mir persönlich auf diesem Geschoss sehr gut. Er kann im Alleingang Höhepunkte setzen, die von seinen Kollegen zusätzlich unterstrichen werden. Einen großen Überflieger kann man zwar nicht ausmachen, dafür lebt das achte Studioalbum vom starken Kollektiv. Nach fünf Jahren die Antwort, die alle Fans sich erhofft haben. The Wretched; The Ruinous löst damit Extinction(s) ab und kann damit in ihrer Heimat in die Top 100 der Albumcharts springen. Wer bislang noch nicht reingehört hat und die Jungs auch live verpasst haben sollte, darf dieses natürlich sofort nachholen – es lohnt sich!

