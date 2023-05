The Last Element: veröffentlichen neue EP „Chapter II – Heartache“ sowie ein neues Musikvideo zum Song „Divided feat. Dreamhouse“

Nach ihrer selbst veröffentlichten EP Chapter I: Chaos hat die holländische 4-köpfige Modern Metal Band nun den Nachfolger Chapter II: Heartache veröffentlicht.

Nach bereits veröffentlichten Songs mit Features von Jett Rebel für die Single Waves und den Nu Metal Schwergewichten Dropout Kings für die Single Control, hat die Band nun eine weitere Video-Single für den Song Divided feat. Dreamhouse rausgebracht.

Die neuen, eingängigen Songs sind schon bald zu hören, wenn The Last Element am 13. Juni 2023 die Show in Vredenburg – Tivoli für Asking Alexandria eröffnen.

„Wir freuen uns, unser erstes offizielles Musikvideo und die nächste Geschichte, Chapter 2: Heartache, zu veröffentlichen.

Wir haben hart daran gearbeitet, jeden Song bis zum Rand mit Emotionen und Power zu füllen und wir fangen gerade erst an. Unser Ziel ist es, mit jedem Kapitel mehr und mehr zu liefern und langsam die ganze Geschichte zu enthüllen“, sagt Sänger Jasper über die neue Veröffentlichung.

Chapter II: Heartache Tracklist:

1. Heartache (Prologue)

2. Waves Feat. Jett Rebel

3. Control Feat. Dropout Kings

4. Divided Feat. Dreamhouse

5. Cut It Off

6. Heartache (Epilogue)

The Last Element sind:

Jasper Roelofsen – Vocals

Noah Grim – Guitar

Jan Bijlsma – Bass

Mark Cappon – Drums

https://www.facebook.com/thelastelement

https://www.instagram.com/thelastelementofficial/