Time For Metal – Event Rückblick April 2023

Immer zum Zehnten des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Metal Franconia am 31.03. und 01.04.2023 in Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Live Undead 38 – Hymns And Dirges am 01.04.2023 im JZ Stricker in Bielefeld (den Artikel findet ihr HIER!)

Cannibal Corpse, Dark Funeral, Ingested und Stormruler am 02.04.2023 im Huxleys Neue Welt Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Crowbar am 04.04.2023 im Pitcher in Düsseldorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Mr. Hurley & Die Pulveraffen am 06.04.2023 im Rosenhof Osnabrück (den Artikel findet ihr HIER!)

Dark Easter Metal Meeting am 08. und 09.04.2023 im Backstage München (den Artikel findet ihr HIER!)

Imperial Triumphant, Support Monosphere am 10.04.2023 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Hell On Earth Tour – Unearth + Support am 12.04.2023 im Café Central in Weinheim (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Meets Classic am 14.04.2023 in der tectake Arena in Würzburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Wolves In The Throne Room / Special Guest: E-L-R am 15.04.2023 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Kuttenfest am 15.04.2023 im Skullcrusher in Dresden (den Artikel findet ihr HIER!)

RPWL auf Crime Scene-Tour 2023 am 19.04.2023 im Knust Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Pristine auf The Lines We Cross-Tour 2023 am 19.04.2023 im Yard Club Köln (den Artikel findet ihr HIER!)

LIK auf Tombs Of Misantrophy Tour 2023 am 20.04.2023 im Mergener Hof in Trier (den Artikel findet ihr HIER!)

Threshold – Dividing Lines Tour 2023 am 20.04.2023 in der Markthalle, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Maerzfeld am 20.04.2023 in der Musichall in Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

The Return Of The Beast – Tour 2023 mit Mob Rules und Squealer am 21.04.2023 im Cadillac in Oldenburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Sabaton auf The Tour To End All Tours mit Lordi und Babymetal am 22.04.2023 in der Festhalle Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

John Diva & The Rockets Of Love am 22.04.2023 im Herforder Club X (den Artikel findet ihr HIER!)

Neànder auf Eremit Tour 2023 am 25.04.2023 im Nachtleben, Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

Hämatom am 28.04.2023 in der Eventhalle in Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Crematory und Hel’s Throne am 28.04.2023 im Club Seilerstraße in Zwickau (den Artikel findet ihr HIER!)

Erdling am 28.04.2023 in der Sumpfblume Hameln (den Artikel findet ihr HIER!)

Unantastbar am 29.04.2023 im Löwensaal in Nürnberg (den Artikel findet ihr HIER!)