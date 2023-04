LIK auf Tombs Of Misantrophy Tour 2023 am 20.04.2023 im Mergener Hof in Trier

Bands: LIK, Mass Worship

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 20.04.2023

Kosten: 18,00 € VVK, 20 € AK

Genre: Death Metal

Besucher: ca. 150 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Der Mergener Hof wird so langsam zu einer zweiten Heimat für mich, denn die haben in diesem Jahr ja schon einige geile Metal Events zu bieten (gehabt). Heute Abend sind es die Death Metaller LIK und Mass Worship aus Stockholm, die gleich neben der Porta Nigra im Mergener Hof anklopfen.

Beide Bands haben sich ein mächtiges Mammutprogramm auferlegt. Am 11.04.2023 im Cassiopeia in Berlin beginnend und im Freihafen in Göttingen am 30.04.2023 endend, ist man jeden Abend an einem anderen Veranstaltungsort.

Da möchte ich mir persönlich das Date in Trier nicht entgehen lassen. Dieses Mal werde ich von Heike begleitet, die den Schwedentod auch gerne mag und natürlich hofft, ein paar Bekannte aus der Trierer Gegend wiederzusehen.

Da das Tandem LIK und Mass Worship bereits am nächsten Tag im benachbarten Mainz aufschlägt, bleibt es heute Abend einigermaßen übersichtlich, wobei so zwischen 100 und 150 Fans an einem Donnerstag in Trier schon eine gewisse Menge sind.

Im Keller des Mergener Hofes treffen wir dann einige Freunde des Torment Of Souls Clans, denen wir im März noch beim Heidelberg Deathfest begegnet sind. Leider ist Jochen Hamper, der Sänger der Bitburger Death Metaller nicht dabei, weil er eine OP hatte. Die Freude ist groß und der Empfang herzlich. Herzlich, wie immer, ist auch der Empfang von Veranstalter Oliver, der sich etwas Zeit für ein Schwätzchen mit mir nimmt.

Mass Worship beginnen pünktlich. Die Stockholmer haben sich zwar erst 2018 gegründet, konnten aber direkt bei Century Media einen Label-Deal ergattern. Über Century Media wurde bereits 2019 das selbst betitelte Debüt veröffentlicht und letztes Jahr folgte das hochgelobte Album Portal Tombs. Das Quartett weiß hier zu überzeugen. Der Sound ist, wie in Trier üblich, mal wieder richtig gut. Am Licht wird, wie üblich, erneut gespart 😉 Die Band ist wie aus dem Nichts da und prügelt musikalisch ordentlich auf die Fans ein.

Roh, ohrenbetäubend, einfach nur authentisch würde ich es beschreiben, was die Band hier veranstaltet. Die Setlist ist natürlich eine Mischung aus den beiden Alben. Songs wie zum Beispiel Revel In Fear, Dunes Of Bones oder Scorched Earth rauschen über die Fans wie eine Walze. Manchmal mit einer doomigen Grundstimmung, aber auch die Hardcore Vergangenheit einiger Bandmitglieder ist nicht zu überhören. Sänger Claes Nordin brüllt sich die Seele aus dem Leib. Gitarrist Gustav Eriksson darf in Songs wie Orcus Mouth mit einem Solo glänzen. Recht kurzweilig geht der Gig von Mass Worship schnell zu Ende.

In der Umbauphase sind die Fans etwas gespalten. Einige waren sehr überrascht vom Auftritt der Band, andere hätten sich etwas mehr Abwechslung in den Songs gewünscht, da diese ihnen in der Regel doch etwas gleich im Aufbau schienen. Sei es, wie es sei, gute Unterhaltung war es auf jeden Fall, mir haben Mass Worship richtig gut als Opener gefallen.

Auf den einen Schwedentod folgt ein anderer Schwedentod! Das Quartett LIK hat seit seiner Gründung 2014 drei Alben veröffentlicht. Bei Veröffentlichung ihres ersten Albums Mass Funeral Evocation (2015) bin ich bereits auf die junge Band aufmerksam geworden. Es folgte ein Labelvertrag mit Metal Blade Records und die Veröffentlichung von Carnage (2018). Bei Metal Blade Records ist auch Misanthropic Breed mitten in der Coronakrise 2020 erschienen. So ist auch der Termin heute in Trier ein Nachholtermin. Die Jungs kommen auf die Bühne, Sänger/Gitarrist Tomas Åkvik begrüßt das Publikum mit den Worten: „We are LIK from sweden – We play Satanic Music“. Und dann geht die Post ab.

Ja, das ist echt ein Höllenfeuer, das LIK (übersetzt: Leiche) hier abbrennen. Vor der Bühne wird die Leiche durchs Dorf getrieben. Tatsächlich ist das eine Morbid Fascination, die die Band umgibt. Nicht nur dieser Song des letzten Albums steht auf der Setliste. Decay, Funeral Anthem oder Wolves sind es zum Beispiel auch.

Mass Funeral Evocation ist unter anderem mit Serum 141 und Ghoul vertreten, während es The Deranged und Dr Duschanka von Carnage sind. Schwedentod-Herz, was willst du mehr? Eine großartige Show von LIK hier, die ziemlich flott unterwegs sind und überhaupt nicht wie eine Leiche wirken 😀 Großartige Bühnenpräsenz, bei der Frontmann Tomas Åkvik kontinuierlich den Kontakt zum Publikum sucht und sich zu dem einen oder anderen Witzchen hinreißen lässt. Die Songs wirken trotz dunkler und unheimlicher Klanggemälde doch sehr melodisch, aber auch äußerst brutal. Eine ganz schöne Kombination, wie ich meine. Der gute Sound hier im Mergener Hof unterstreicht das Ganze noch.

Nach den Zugaben ist dann aber wirklich Schluss. Mit den Jungs von Mass Worship und LIK kann man sich anschließend am Merchstand noch gut unterhalten. Alle sind zufrieden. LIK waren plattentechnisch leider ausverkauft. Da hätte ich mir gerne noch was mitgenommen. Gut, dass ich die Mass Funeral Evocation selbst zum Signieren mitgebracht habe.

Noch etwas mit den Freunden des Torment Clans unterhalten, verabschiedet und dann ab nach Hause nach einem tollen Sweden Death Abend.