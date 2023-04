Majesty: „Back To Attack“ ab sofort im Handel / neues Lyric-Video online

Nun ist der Tag gekommen: Mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums Back To Attack wird das Kapitel der Band Majesty geschlossen.

Back To Attack ist das zehnte und nun finale Studioalbum der Band und wird keinen Majesty Fan enttäuschen, da es von knallharten Uptempo Songs über hymnische Midtempo Stampfer bis hin zu einer gefühlvollen Ballade das komplette Spektrum der Band in perfekter Art und Weise abdeckt. Ein Album, welches die Karriere der Band widerspiegelt und das beste enthält, was die Band zu bieten hat.

Bestellen könnt ihr das Album hier: www.reapermusic.de

Die Band kommentiert:

„Endlich ist unser neues Album Back To Attack, das gleichzeitig unser letztes Album ist, erschienen und wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns. Wir haben versucht, alles, wofür die Band steht, in diese elf Songs zu packen und denken, dass es der perfekte Weg ist, das Buch von Majesty zu beenden! Nun aber genug der Worte. Stellt eure Lautstärke auf Maximum und schüttelt den Boden mit Back To Attack.“

Zum Abschied gibt es dazu noch das Lyirc-Video zum brandneuen Song Glorious Warriors:

Unser Time For Metal Redakteur Kay L. konnte schon in das neue Album reinhören und hat 8,8 von 10 Punkten vergeben. Hier kommt ihr zu seinem Review: