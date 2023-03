Majesty: veröffentlichen zweite Single & Musikvideo

Seit mehr als drei Jahren war es still um die Metal Heroes von Majesty. Nachdem die Band nach ihrer Legends Tour Ende 2019 eigentlich nur eine einjährige Pause machen wollte um die Batterien wieder aufzuladen, wurden sie genauso wie der Rest der Welt durch die Pandemie in eine deutlich längere Auszeit getrieben.

Doch diese Zeit haben die Jungs ausgiebig genutzt und an einem Album gearbeitet, welches auf perfekte Art und Weise alle die Dinge vereint für die die Band steht: Eingängige, große Heavy Metal Hymnen welche einem bereits beim ersten Hören packen und die Faust in die Luft strecken lassen gepaart mit Texten über den ewig andauernden Kampf für Freiheit und seinen Weg zu leben. Back To Attack wird am 28. April 2023 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Es ist bereits Zeit für die zweite digitale Single Freedom Child. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Die Band kommentiert:

„Mit Freedom Child präsentieren wir euch den zweiten Song aus unserem kommenden neuen Album Back To Attack. Der Song ist ein wenig anders als die anderen Tracks auf dem Album mit einem sehr eingängigen und positiven Refrain, der besagt, dass man immer an seine Träume und Visionen glauben sollte. Lass dir von niemandem auf der Welt sagen, dass du den Himmel nicht erreichen kannst. Wenn dir jemand sagt, dass du etwas, das du tun willst, nicht tun kannst, zeige ihm den Finger und schreie laut auf: „Ich bin ein Freedom Child!““

Back To Attack ist nun bereits das zehnte Studioalbum der Band und wird keinen Majesty Fan enttäuschen, da es von knallharten Uptempo Songs über hymnische Midtempo Stampfer bis hin zu einer gefühlvollen Ballade das komplette Spektrum der Band in perfekter Art und Weise abdeckt.

Back To Attack ist ab sofort als limitiertes Boxset, farbiges Vinyl, Picture Vinyl, CD-Digipac und Digital vorbestellbar: https://www.reapermusic.de

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. The Oath Of Truth

2. Back To Attack

3. Demon War

4. Glorious Warriors

5. Never Kneel

6. Freedom Child

7. Age Of Glory

8. Saviors In The Dark

9. A Hero´s Storm

10. In The Silence

11. Our Time Has Come

12. Heralds Of The Storm

Auch das Artwork des Albums passt einfach ideal zu der Aussage der Musik und der Texte von Majesty: „Lass dich niemals unterkriegen und kämpfe für deinen Weg zu leben. Ein Weg welcher Freiheit bedeutet“

Um die Rückkehr der Band gebührend zu feiern wird es am Release Tag, den 28.04.2023, eine große Release Show in der Posthalle in Würzburg geben auf der Majesty neben neuen Songs von Back To Attack auch ein gewaltiges „Best Of“ ihrer Songs spielen wird.

Majesty sind zurück. Die Jahre des Wartens sind vorbei und es ist wieder Zeit für True Fucking Heavy Metal!!!

Majesty online:

https://www.facebook.com/majestymetal

https://www.majesty-metal.de