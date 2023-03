Bang Your Head!!!: neue Band bestätigt

„Hallo Freunde,

wir dachten, das dem Bang-Your-Head!!!-Festival als kleine Abwechslung etwas Südstaaten-Musik gut zu Gesícht stehen würde. Schon vor einigen Jahren, hatten wir versucht diese Band für das Balinger Event zu buchen, was damals leider an logistischen Problemen gescheitert ist und sich dann lange Zeit nicht mehr ergeben hat. Aber wie sagt man so schön: aufgeschoben ist nicht gleichaufgehoben. Für unser 25-jähriges Jubiläum hat’s nun geklappt…

Etwas Southern Rock gefällig? Molly Hatchet werden euch mit Songs wie Beatin‘ The Odds und Flirtin‘ With Desaster und Whiskey Man einen Hauch von Southern Spirit aus den Staaten nach Balingen mitbringen.

Molly Hatchet, angelehnt an eine Prostituierte des 17. Jahrhunderts, die in den Südstaaten lebte und dafür bekannt war mit ihren Freiern nicht gerade glimpflich umzugehen, gründete sich 1975 die Band Molly Hatchet, die sich wiederum dem Southern Rock widmete. Das selbst betitelte Debutalbum Molly Hatchet erreichte recht schnell Platinstatus. Molly Hatchet waren seit je her bekannt für ihren lauten Südstaaten-Sound, der unter anderem auch auf ihrem zweiten Album Flirtin‘ With Disaster, mit über 2 Millionen Verkäufen zu einem noch größeren Erfolg als ihrem Debütalbum verhalf. Molly Hatchet feierten ihr 40-jähriges Jubiläum mit einer Welttournee und der Veröffentlichung des CD und Dreifach-Vinyl-Live Albums Battleground. Aufgenommen in Deutschland und der Schweiz mit dem Label SPV/Steamhammer und mit einem Cover-Art des berühmten Künstlers Paul Raymond Gregory (Dio, Uriah Heep, Saxon) bestückt, begeisterte Battleground ihre treuen Fans, sowie die nationale und internationale Presse. Mit über 13 Studioalben und mehreren Live-Versionen und anderen Kompilationen stehen sie seit bald 50 Jahren auf den Bühnen dieser Welt und somit auch beim diesjährigen Bang Your Head!!! Festival 2023.“

https://www.facebook.com/bangyourheadfestival