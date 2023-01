Bang Your Head!!!: neue Infos zu den print@home-Tickets und zum Ticketrücktausch

Neuigkeiten vom Bang Your Head!!! Doch lest selbst:

„Hallo Freunde,



zunächst mal möchten wir uns für das verursachte Daten-Wirrwarr auf unseren beiden Homepages entschuldigen. Wir sind gerade dabei, den Shop und die Homepages zu erneuern. Damit wir zukünftig die Daten nicht immer von Hand eingeben müssen, haben wir versucht einiges zu automatisieren, dabei hatten wir nicht bedacht, dass unabsichtlich eingespielte Testdaten ein solches mediales Chaos auslösen können. Dennoch wollten wir während diesen Änderungen die beiden Pages nicht lahmlegen. Wir haben daraus gelernt und geloben Besserung.



So und nun zum wesentlichen Grund dieser News:

Es steht zwar schon seit einigen Tagen in beiden Festival-ABCs, aber noch immer gelangen Fragen zu uns, ob einerseits die nichteingelösten Tickets aus dem Zeitraum von August 2019 bis zum August 2022 noch gültig sind…

Die Antwort ist ganz klar ja! Sämtliche Eintrittskarten zu den Shows sind ohne Aufpreis gültig, aber aufgrund der immens gestiegenen Nebenkosten sind wir gezwungen, die Preise für Camping, Müllpfand, Kfz-Tickets und Dixis anzugleichen und die Differenz vor Ort an den Eingängen bzw. bei der Armbandausgabe geltend zu machen.

Da nun mittlerweile 2 von 3 Headlinern bekannt gegeben wurden, ist es (wie schon im letzten Newsletter angekündigt) nur noch möglich, die bis 1. August 2022 erworbenen Tickets bis spätestens 31.01.2023 (Eingangsdatum des Tickets) zurückzugeben. Nach diesem Datum werden wir keine „alten“ Tickets mehr ausbezahlen.

Und noch etwas:

Wir haben einige Anfragen für einen Clubeintritt. So leid es uns tut, aber wir müssen auch die Clubpreise angleichen, daher haben wir derzeit die Clubtickets aus dem Shop genommen, bis wir das gesamte Ticketsystem überarbeitet haben. Wenn es gut läuft, werden wir Ende Januar die Clubmitgliedschaften wieder anbieten können.

Zudem werden wir aus logistischen Gründen zukünftig überwiegend print@home-Tickets versenden. Für die print@home-Tickets entfallen die Porto- und Verpackungskosten von 6,90 € (es sei denn, es würde etwas mitbestellt werden, was wir sowieso verschicken müssten). Ansonsten wird lediglich eine Systemgebühr von 4,- € je Bestellung fällig. Wer dennoch nicht auf sogenannte Hardtickets verzichten möchte, kann die print@home-Tickets an der Tageskasse kostenlos zusammen mit dem Festival-Armband als Andenken erhalten oder wie gehabt gegen Porto (6,90 €, versicherter Versand) und einen Aufpreis auf den Ticketpreis von voraussichtlich 3.- € je Ticket (limitierte Menge von 1000 Stück) im Vorverkauf erwerben. Auch die Campingtickets, die Kfz-Tickets, Party-Pack-Vouchers, Dixi-Reservierungen werden über dieses System abgewickelt. Die bisweilen zugeschickten Personen- und Kfz-Tickets und Partypack-Vouchers werden dann ebenfalls zusammen mit den Festivalarmbändern bzw. den Müllsäcken vor Ort ausgegeben.

Aus besagtem Grund werden sämtliche Ticket-Bestellungen, die seit Weihnachten 2022 erfolgt, sind frühestens Ende Januar per Mail verschickt werden können.

Wir bitten um Verständnis!



Sobald wir mit den Änderungen des Shops, dem Ticketsystem und der Club-Geschichte so weit sind, gehen dann die Tickets auf elektronische Reise und wir werden Euch umgehend über die Homepage, die gängigsten Social-Media-Kanäle und mit einem Newsletter über den neuesten Stand unterrichten.

In diesem Sinne,

Stay Heavy

Die BYH!!!– und ROA-Service-Crew

Und noch mal in Kürze:

– Das nächste Bang Your Head!!! wird im Zeitraum 13. bis 15. Juli 2023 stattfinden, die dazugehörige Warm-Up-Show am 12. Juli 2023.

– Das nächste Rock Of Ages wird im Zeitraum 28. bis 30 Juli 2023 stattfinden.

– Alle Festival-Eintrittskarten, die für 2020 und 2021 erworben wurden, werden für 2022 ihre volle Gültigkeit behalten – ungeachtet aller etwaigen Preiserhöhungen (dazu unten mehr).

– Hinsichtlich der Rückabwicklungen beim Wunsch einer Ticketrückgabe ist es noch möglich dies bis zum 31.01.2023 in Angriff zu nehmen. Danach ist eine Rückgabe leider nicht mehr möglich. Wer bis zu dem genannten Zeitpunkt seine Tickets zurückgeben möchte, sollte dies folgendermaßen handhaben:

Tickets eintüten und (wenn möglich registriert per Einwurfeinschreiben) mit Angabe der aktuellen Bank- bzw. Kontoverbindung (IBAN und Bankname) an unsere Adresse:

Sasse Werbeagentur, Horst E. Franz, Im Hirschgarten 9, D-72108 Rottenburg schicken. Nach Eingang und Überprüfung werden wir binnen etwa einer Woche den Ticketbetrag an Euch zurücküberweisen.

– Zwischenzeitlich bieten wir in erster Linie nur noch sogenannte print@home-Tickets an. Diese sind logischerweise portofrei. Wer dennoch Hard-Tickets zum Sammeln haben möchte, kann diese vor Ort am Festival kostenlos auf Nachfrage an den Armbandausgaben erhalten. Wer dennoch Hard-Tickets im Vorfeld haben möchte, kann diese für 3.- € käuflich erwerben. Hierbei fallen aber dann zusätzlich noch P&V-Kosten an.

– Sämtliche Tickets können aus logistischen Gründen frühestens Ende Januar verschickt werden.

– Momentan sind die Clubtickets im Shop deaktiviert, sobald wir mit der Aktualisierung fertig sind, werden wir Euch unterrichten und die Clubtickets wieder freischalten…

Vielen Dank für Euer Verständnis“

Bereits bestätigt sind:

Helloween * Saxon * Unleashed * Tankard * Benediction * Legion Of The Damned * Rage * Night Demon * Onslaught *Angel Witch * Pestilence * Diamond Head * Victory * Praying Mantis * Heathen * Memoriam * Angelus Apatrida * Suicidal Angels * Atlantean Kodex * Midnight * Skull Fist * Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Tickets sind im Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Preis von 159.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.