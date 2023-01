Drug Church – Hygiene

Ein schnelles Intermezzo bildet das vierte Album der Amerikaner Drug Church. Trotz der zehn Songs kommt Hygiene nur auf 26 Spielminuten. Veröffentlicht wurde der Silberling bereits im letzten März über Pure Noise Records. Die vielseitigen Allrounder erzeugen einen frischen Post Sound, wobei sie von Grunge-Elementen alles andere als abgeneigt sind. Der Mix von Drug Church führt vom Alternative Metal, über Post Hardcore bis hin zum genannten 90er-Grunge. Das erzeugte Liedgut fliegt in einer hohen Reflexion durch Hygiene. Länger als drei Minuten dauert kein Song. Kurz und knapp lassen Fun’s Over und Piss & Quiet unter zwei Minuten die Puppen tanzen. Die letzten zwei Wochen habe ich ein Händchen für hässliche Albumcover. Hygiene hat da eine Chance unter die Top drei. Künstler nennen das abstrakte Kunst, Parallelen zum Album kann man jedenfalls nicht ziehen. Zurück zu Athlete On Bench und Drug Church. Der Schlusspunkt sammelt alles noch mal auf, was in den letzten 20 Minuten dargeboten wurde. Refrain-Passagen, lockere Rockriffs mit Punk-Attitüde bringen die längste Nummer in Stellung, um den Kreis zum Opener Fun’s Over zu schließen. Mittendrin warten zudem Million Miles Of Fun oder Tiresome, die man noch hervorheben kann. Trotz der motivierten Saitenanschläge geht die Platte an mir relativ emotionslos vorbei. Mit kleinen Spielereien versucht man den Hörer zu fangen, was über die einfache Handschrift nicht hinwegtäuschen kann. Gut, ohne Jubelstürme auszulösen, legt man Hygiene auf den großen Stapel der CD-Sammlung, aus der das vierte Album wohl so schnell nicht wieder den Weg in die Anlage findet. In den nächsten Tagen zieht es die fünf Musiker erneut auf die Bühne. Mal schauen, ob nach der Tour in der Heimat neues Material folgt und wie lang das nächste Album wohl ausfällt. Zum Reinhören reicht Hygiene aus. Den wohl stärksten Track Million Miles Of Fun könnt ihr direkt weiter unten abspielen.

