Versengold: gehen mit ihrem Nr.1 Album „Was Kost Die Welt“ auf ganz besondere Tour

Die Bremer Erfolgs-Band Versengold ist in diesen Tagen auf ganz besonderer Tour. Unter dem Motto Nacht Der Balladen spielt die Gruppe derzeit einige ganz besondere Gänsehaut-Shows als krönenden Abschluss zum neuen Album Was Kost Die Welt.

Mit dem landeten Versengold 2022 gleich zwei Mal in den Top50 der deutschen Albumcharts: Im Januar vergangenen Jahres ging es direkt auf die #1 und im September gab es pünktlich zur großen Herbst Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ein grandioses Charts-Comeback auf Platz #50!

Zum einjährigen Jubiläum von Was Kost Die Welt haben sich Versengold noch einmal ein kleines Schmankerl für die Fans einfallen lassen: Es wird in kleiner, limitierter Auflage Bundles mit der Was Kost Die Welt-Edition der Sammelmünze geben, in Kombination mit dem CD-Album oder der Doppelvinyl. Wer also damals keine Fanbox mehr ergattern konnte, hat nun noch einmal die Chance, die Münze als exklusives Teil aus der Box zu ergattern.

Und ganz nach dem Motto „Nach der Tour ist vor der Tour!“ geht es dann noch einmal ab März in neun ausgewählten Locations auf die Bühne – mit großer Besetzung, vor Sitzpublikum in den schönsten Sälen der Republik. Auf die Ohren gibt es vor allem die ruhigeren Stücke – Songs zum Schwelgen, Nachdenken, in sich gehen – „gespickt mit ein paar schnelleren Nummern, um den Laden zwischendurch ein bisschen aufzuheizen.“.

Hier die Daten:

18.03. Hamburg, Laeiszhalle

19.03. Mainz. Rheingoldhalle

20.03. Stuttgart, Theaterhaus

22.03. Berlin, Admiralspalast

23.03. München, Alte Kongresshalle

24.03. Dresden, Alter Schlachthof

30.03. Wuppertal, Historische Stadthalle

31.03. Wuppertal

07.04. Bremen, Metropol Theater

08.04. Bremen

Tour: www.extratours-konzertbuero.de